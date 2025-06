CONFUSAM protesta frente a La Moneda por crisis financiera y de seguridad en atención primaria

La Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipalizada (CONFUSAM) se manifestó hoy frente al Palacio de La Moneda, en una campaña de sensibilización para visibilizar la crisis financiera y de seguridad que afecta a la atención primaria de salud.

La protesta busca presionar al gobierno por el incumplimiento de compromisos del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, que dificultan la entrega de un servicio de calidad a más del 83% de la población chilena que depende de los centros de salud primaria.

Demanda Urgente

Carolina Espinoza, dirigenta nacional de CONFUSAM, explicó en una entrevista con el periódico El Ciudadano las razones de la movilización: “Estamos informándole a nuestra comunidad los graves problemas financieros y de seguridad que hoy afectan la calidad del servicio”.

Carolina Espinoza, dirigenta nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipalizada de Chile (CONFUSAM Chile). Foto: Cedida.

La dirigenta de la salud municipal denunció la falta de transferencia de recursos y el incumplimiento de medidas básicas de seguridad prometidas por el gobierno.

@ConfusamChile denuncia!!!

El per cápita de $11.798 no alcanza para cubrir el costo de la atención de cada persona inscrita en la salud primaria.

Es urgente #MásFinanciamiento.#SinPlataNoHaySalud#GobiernoAbandonoAPS pic.twitter.com/QGcNGV4LEU — Confusam Chile (@ConfusamChile) June 19, 2025

Asimismo, Espinoza señaló que los diálogos con la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, han sido infructuosos: “Hemos tenido escasos, por no decir nulos avances. Aunque el subsecretario Bernardo Martorell generó expectativas, no se han concretado soluciones. De no alcanzarse un protocolo de acuerdo antes de fin de mes, CONFUSAM planea un paro nacional del 1 al 4 de julio«, expresó.

#APSColapsada#GobiernoAbandonóAPS

La @ConfusamChile denuncia el abandono de la #AtenciónPrimaria por parte del Gobierno. La falta de horas médicas y de profesionales de salud es pan de cada día en cada consultorio de #Chile 👇 pic.twitter.com/xUwECpt7yd — Confusam Chile (@ConfusamChile) June 17, 2025

La crisis en los centros de salud incluye infraestructura deficiente y problemas de conectividad que duplican el trabajo del personal. La dirigenta de la salud municipal expresó su preocupación e indignación con esta situación. “Tenemos consultorios en condiciones vergonzosas, con espacios de adobe, contenedores y carpas”.

Así quedó el techo del Cesfam Aguirre de #Iquique tras derrumbarse este domingo. De haber ocurrido en día hábil estaríamos lamentando herid@s o muert@s!!. Este un ejemplo de los problemas de infraestructura en #AtencionPrimaria #GobiernoAbandonóLaAPS pic.twitter.com/wWAIyeenu8 — Confusam Chile (@ConfusamChile) June 12, 2025

Además, destacó que los trabajadores enfrentan diariamente en promedio unas 30 agresiones graves, lo que agrava la frustración de usuarios y profesionales.

Querella criminal contra funcionario de #Carabineros presentó @ConfusamChile por intento de estrangulamiento a tens de cescof #Achupallas en Viña del Mar.

No más agresiones en #AtenciónPrimaria https://t.co/85BcrateXX — Confusam Chile (@ConfusamChile) June 6, 2025

Paro nacional

«De no haber solución, el paro va con toda la fuerza de nuestra historia» Carolina espinoza, dirigenta nacional confusam Chile.

CONFUSAM representa a más de 60,000 trabajadores de la atención primaria, desde médicos hasta personal administrativo, en todo Chile, salvo en la comuna de Aysén.

La movilización de CONFUSAM busca soluciones concretas para mejorar las condiciones de la atención primaria, en beneficio de garantizar este derecho humano a los trabajadores y usuarios del sistema de salud pública chileno.