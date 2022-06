Contaminación en Puchuncaví: “Se privilegia actividad de las empresas por sobre el derecho al estudio”

Dirigenta del gremio de profesores señala que la situación de contaminación desde el 2018 no ha parado.

La madrugada de este lunes, las comunidades de Quintero, Concón y Puchuncaví sufrieron una calidad del aire que superó cuatro veces la concentración máxima de dióxido de azufre (SO2) admitida por la norma, ascendiendo a más de 1.300 microgramos por metro cúbico.

La contaminación del medio ambiente obligó a suspender las clases en los establecimientos educacionales durante este día martes, en tanto el lunes sólo se suspendieron las clases de Educación Física.

Reacción desde el gremio de profesores y profesoras

Ante el nuevo episodio de crisis ambiental, la Presidenta del Comunal Puchuncaví del Colegio de Profesoras y Profesores, Paola Cortés, aseguró que «desde el 2018 la situación nunca ha parado, sólo se normalizó vivir bajo la contaminación constante del cordón industrial y durante la cuarentena se invisibilizó, el problema al estar los establecimientos educacionales cerrados, que hasta ahora se usan como los indicadores de riesgo».

La dirigenta del Magisterio, junto con destacar que las medidas han tenido un tenor reactivo y no apuntan a resolver el problema de fondo y proteger la salud y la vida de las personas, explicó que «ayer, después de estar horas preguntando qué hacer, las autoridades suspendieron las clases sólo por hoy (ayer) en forma preventiva”.

Agregó la dirigente: «Nosotros no tenemos forma de medir la contaminación, pero ayer había un olor muy picante durante la tarde y eso afecta la salud, por eso necesitamos visibilizar este hecho, porque no hay soluciones, es muy complejo. No nos parece que quienes deben parar las actividades sean los establecimientos educacionales afectando el derecho a la educación de niños niñas y adolescentes, y no paren las empresas que están contaminando el aire con sus tóxicos poniendo en riesgo nuestra salud».

Medidas determinadas por autoridades

Las medidas decretadas por las autoridades solo determinaron suspender de manera preventiva las clases durante este día martes, sin embargo, a partir de este miércoles los establecimientos vuelven a abrir sus puertas.

La dirigenta comunal concluyó que «es inconcebible que se deba entorpecer la labor docente para privilegiar el funcionamiento de las empresas: en eso consiste ser parte de una Zona de Sacrificio, que no tiene fiscalización y que vive desde hace años respirando los tóxicos sin que ninguna autoridad se haga cargo de la defensa de la vida».