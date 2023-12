Contralor Bermúdez sobre medidas efectistas de seguridad del alcalde Carter: “No hay un marco legal que lo habilite”  

Contralor Jorge Bermúdez sobre las medidas de seguridad del alcalde Carter: “No hay un marco legal que lo habilite”

El Contralor, ya pronto a salir de sus funciones, en entrevista exclusiva en CNN Prime la noche de este miércoles 6 de diciembre, quien, entre otros temas, se refirió a las medidas de seguridad anunciadas por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. Al respecto, Bermúdez respondió: “No existe en el ordenamiento jurídico chileno, una institución o una categoría como un estado de emergencia local o comunal a propósito de una situación de inseguridad pública producto de la criminalidad. Eso no existe”.

Recordó que ya en 2016, una reforma a la mencionada Ley de Municipalidades puso fin a la controversia sobre el alcance de las municipalidades en cuestiones de seguridad, limitándose a una función de colaboración en gestión y descartando cualquier acción operativa o policial.

Finalmente, el contralor saliente subrayó que las labores policiales están reservadas exclusivamente a Carabineros, PDI y Directemar, cerrando la puerta a cualquier intervención municipal fuera de este marco legal.

Alcalde PAC sobre estado de emergencia comunal: “Es un buen titular pero no aporta al combate contra la delincuencia”

“No aporta en lo concreto al combate contra la delincuencia“. Así el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo (Indp), calificó en una entrevista de Radio Diario Universidad de Chile, el estado de emergencia comunal decretado por los jefes comunales de La Florida y La Reina a modo de enfrentar la crisis de seguridad en la Región Metropolitana.

Astudillo afirmó al medio de la Universidad de Chile, que “tanto el alcalde de La Reina, Palacios, como el alcalde Carter tienen buenas intenciones”; sin embargo, señaló que “hay que analizar qué trae consigo esta medida y la verdad es que yo estuve consultando con mi equipo jurídico si es que esto le daba algunas atribuciones o alguna facilidad para poder enfrentar el tema de la delincuencia y la verdad es que de eso no hay nada”.

La autoridad consideró que respecto de la iniciativa “es poner un nombre, es querer describir un estado que en realidad no depende de las atribuciones que tenemos nosotros los municipios”.

“Entonces, a mí me parece que es un buen titular, me parece que es bien intencionado, no creo que haya algún otro trasfondo, pero la verdad es que no aporta en lo concreto al combate contra la delincuencia”, recalcó a Radio Diario Universidad de Chile.

En esa línea, el alcalde reflexionó sobre la desigual entrega de recursos per cápita para los municipios cada 100 mil habitantes. “Los presupuestos de las comunas de la zona oriente son ocho veces mayores que los que manejamos los municipios de la zona sur de Santiago. Entonces, por eso que es muy difícil que podamos todos aportar al combate de la delincuencia”, sostuvo al medio.

Por otra parte, abordando la idea de formalizar la injerencia de ciudadanos con la función preventiva, idea impulsada por el alcalde de La Florida, Astudillo afirmó que ya “la comunidad en todas partes aporta al combate contra la delincuencia. Ahora, hay que hacerlo de manera responsable. Cuando la comunidad aporta, la comunidad se está exponiendo”.

