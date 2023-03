«Narco-casas»: Listado no oficial proporcionado a alcalde Carter cuenta con viviendas que están en investigaciones penales vigentes

La Fiscalía Metropolitana Oriente abrió este miércoles un sumario administrativo por la entrega de información no oficial al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, para ejecutar su plan de demolición de «narco-casas».

Mediante un comunicado, publicado en su cuenta en Twitter, la Fiscalía señaló que al alcalde Carter, se le proporcionó «de manera no oficial un listado de casas a la Municipalidad de La Florida que se encuentran vinculadas a investigaciones penales vigentes».

Por esta razón, se abrió el sumario, para poder esclarecer estos hechos y determinar las eventualidades responsabilidades administrativas que correspondan.

«La demolición de ampliaciones irregulares es competencia exclusiva de los departamentos de obras de las municipalidades», refiere el texto.

De igual forma, aclaró que la Fiscalía carece «de facultades o atribuciones de ordenar o decretar la demolición total o parcial de un inmueble».

Las declaraciones se dieron horas después que se ejecutara un nuevo operativo de demolición de casas. En este operativo, participan Carabineros, Seguridad Ciudadana y un equipo de 100 funcionarios del municipio.

No obstante, durante el procedimiento se han producido enfrentamientos entre habitantes de la zona y la policía, y habría al menos un detenido

Carter: “Lo que hicimos fue colaborar con el Ministerio Público»

Tras el comunicado, el alcalde Carter se pronunció y aseveró que, los procedimientos han servido para colaborar con el Ministerio Público.

Con respecto a que se recibió información no oficial por parte de la Fiscalía, señaló que se recibió una comunicación por correo electrónico, con la firma de la Fiscalía.

“Lo que hicimos fue colaborar con el Ministerio Público, recibimos información oficial con un membrete de la Fiscalía, no fue informal, no fue un whatsapp, no fue una llamada de La Moneda, ni un tirón de orejas, fue una comunicación de correos entre autoridades públicas con total transparencia”, sentenció.

El alcalde Carter descartó, además, alguna irregularidad en el proceso de entrega de información para proceder a las demoliciones de las denominadas narco-casas.

“Que no nos digan que hay irregularidades, porque no hay nada irregular, durante meses hemos hecho esto, contándolo. Tenemos un documento oficial con un timbre”, aseveró, citado por Bío Bío.

