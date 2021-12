Convención Constitucional: Los mecanismos de participación popular para la creación de normas

Asimismo, pronto se implementará los mecanismos de consulta y participación indígena.

El Convencional Quechua, Wilfredo Bacian, en un reciente encuentro con comunidades de dicho Pueblo en el norte del País, en el marco de la semana territorial, explicó: es necesario que la ciudadanía esté informada y que sepan que todos pueden presentar iniciativas populares de normas constitucionales. En primer lugar, se puede presentar una iniciativa constitucional con 15.000 firmas de personas de 4 regiones, lo que está diseñado para los grandes movimientos ciudadanos como No más AFP o los movimientos por el agua y ambientales. Luego, las comunidades o asociaciones indígenas pueden presentar directamente sus propias iniciativas constitucionales indigenas. En el caso del pueblo quechua solo basta una comunidad o asociación, inclusive de hecho, o una iniciativa constitucional apoyada por 60 personas quechuas mediante Clave Única del Registro Civil. La última forma de presentar iniciativas a la Convención es directamente a través de los convencionales con un mínimo de 8 y un máximo de 16 firmas».

El constituyente quechua agregó que «las comunidades, asociaciones y personas que estuvieron en la reunión se manifestaron muy activas y juntos pudimos redactar, recogiendo todos los elementos expuestos, una propuesta de Norma Constitucional sobre una nueva institucionalidad indígena, la cual debe respetar la autodeterminación de las comunidades y sus organismos autónomos, mediante consultas o consentimiento de los pueblos originarios de acuerdo al derecho internacional y cuyos acuerdos sean vinculantes”.

Importante señalar que, desde diversos territorios, organizaciones sociales, culturales, tradicionales, comunitarias, han comenzado a trabajar en la elaboración de propuestas de normas constitucionales, reiterándose el llamado a participar e incidir en el proceso.

Natividad Llanquileo, convencional mapuche, también en reuniones con comunidades de la Araucanía en estos días en la semana territorial, ha insistido constantemente de la importancia de la participación popular y comunitaria, destacando los diferentes mecanismos que tiene la Convención para tal fin, destacando que junto a un grupo de convencionales han elaborado un documento para facilitar: “La elaboración de normas populares tiene fecha hasta ahora que es el 6 de enero del 2022, entonces no queda nada, estamos contra el tiempo y eso se tiene que tener en consideración, porque sería muy lamentable que las personas no pudiesen participar, que quedara fuera de este proceso”.

El documento señalado por Llanquileo, es el elaborado por escaños reservados de Pueblos Originarios: Francisca Linconao, Victorino Antilef, Alexis Caiguan, Isabel Godoy, Erik Chinga, Margarita Vargas y Natividad Llanquileo, han creado un manual disponible en internet, documento que plantea temas y propuesta de normativas constitucionales en materia de derechos de los pueblos y la plurinacionalidad, fundadas en el derecho propio de los pueblos y los derechos reconocidos en Tratados e Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, Jurisprudencia y Recomendaciones de los órganos internacionales de Derechos Humanos, tal como establece el Reglamento de Participación y Consulta Indígena de la Convención Constitucional, en sus artículos 1, 12 y 71.

El objetivo de este documento es que las propuestas de normas, sus fundamentos y experiencias comparadas que se indican, sirvan de base y orientación a las comunidades indígenas, tanto para la presentación de propuestas de normas como en el proceso de consulta indígena.

A continuación, la descarga del documento:

MANUAL-INFORMATIVO-Y-DE-TRABAJO-PARA-EL-PROCESO-DE-PARTICIPACIÓN-Y-CONSULTA-INDÍGENAS-EN-LA-CONVENCIÓN-CONSTITUCIONAL (VERSIÓN PDF)

MANUAL-INFORMATIVO-Y-DE-TRABAJO-PARA-EL-PROCESO-DE-PARTICIPACIÓN-Y-CONSULTA-INDÍGENAS-EN-LA-CONVENCIÓN-CONSTITUCIONAL (VERSIÓN WORD)

Por su parte, Wilfredo Bacian, con respecto a las reuniones con comunidades del Pueblo Quechua, ha señalado: “El ejercicio que realizamos en Arica es el mismo que realizaremos en los demás territorios. No queremos dar falsas expectativas, pues estas normas deben ser sometidas a votación y aprobadas por los dos tercios del pleno de la Convención si queremos que queden en el texto definitivo de la nueva constitución, pero la redacción y presentación de propuestas de normas constitucionales es un derecho ciudadano y es un derecho de los pueblos”.

Se viene la Consulta indígena

Por otro lado, destacar que pronto también, se dará pie a la implementación de la anhelada consulta y participación indígena, la que busca implementarse de acuerdo al estándar internacional de derechos indígenas.

Al respecto algunas convencionales han sido enfática del deber que se implemente este procedimiento. Isabel Godoy, convencional del Pueblo Colla, ha manifestado: “sin la consulta indígena lamentablemente el texto constitucional carecería de legitimidad y nosotros perfectamente podríamos impugnarlo“.

Natividad Llanquileo ha señalado: “para que existan derechos y no meras declaraciones, debe haber reconocimiento del derecho, más obligaciones para el Estado y más mecanismos para exigir el cumplimiento”, agregando: “De esta forma, la Nueva Constitución nacerá ilegítima, con el estigma de no haberse efectuado una consulta de buena fe, sino sólo una participación no vinculante”, haciendo el llamado para que se cumpla con las obligaciones para que el proceso constituyente sea legítimo.

Paralelo a las discusiones al interior de la Convención, el viernes pasado en Valparaíso, un grupo de convencionales de escaños reservados y de otros puntos del país, junto a cerca de veinte municipios, se reunieron para iniciar un trabajo conjunto y garantizar la participación en el proceso de Consulta Indígena Constitucional.

En la jornada participaron los municipios de Quillota, El Quisco, San Antonio, Rancagua, Macul, Catemu, San Clemente, Curanilahue, La Cisterna, Cauquenes, Coquimbo, Villa Alemana, San Esteban, Pudahuel, San Joaquín, San Felipe y Peumo, además de los convencionales Natividad Llanquileo, Francisca Linconao, Victorino Antilef, Eric Chinga, Tania Madriaga y Alejandra Pérez.

Los mecanismos de participación popular activos hoy en la Convención

La Convención Constitucional tiene en su reglamento un grupo de mecanismos que faciliten la participación popular y su incidencia, para que diversas expresiones de Chile puedan deliberar y sean partícipes en el proceso de redacción de la nueva constitución.

A continuación, compartimos la información :

1.-INICIATIVA POPULAR DE NORMA: Mecanismo de participación popular mediante el cual una persona o grupo de personas puede presentar a la Convención Constitucional una propuesta de texto para ser incorporado en la nueva Constitución. La Plataforma de la Convención destaca: ¡Ya tenemos 95 iniciativas para la nueva constitución! ¡Sube tu Iniciativa! Y también invita con el siguiente mensaje: “¡Fíltralas, revísalas y entrégales tu apoyo para que así logren las 15.000 firmas necesarias!”.

Acceder aquí a información Iniciativa Popular de Norma:

2.- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL: A continuación, compartimos las instancias de participación en esta plataforma de la Convención:

INICIATIVA POPULAR DE NORMA: Toda persona o grupo puede presentar propuestas constitucionales de norma para ser analizadas, previo apoyo de un número de personas predeterminado por las comisiones temáticas de la Convención.

AUDIENCIAS PÚBLICAS: Convocatoría abierta a personas, organizaciones y expertos para exponer sus puntos de vista y propuestas sobre los distintos temas que se debatirán en la Convención Constitucional. Inscribe tu postulación en la Comisión que desees exponer.

FOROS DELIBERATIVOS: Grupos de personas convocadas aleatoriamente para discutir temas y entregar insumos políticos sobre los temas que se debatirán en la Convención Constitucional.

Acceder aquí a MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL

3.-MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN COLECTIVA: A continuación, compartimos las instancias de participación en esta plataforma de la Convención:

CABILDOS COMUNALES: Reuniones locales organizadas desde el municipio con el fin de recoger los planteamientos y propuestas de los vecinos.

ENCUENTROS AUTOCONVOCADOS: Reuniones organizadas por iniciativa popular autónoma.

JORNADAS NACIONALES DE DELIBERACIÓN: Dialogos abiertos y ciudadanos que se realizarán de manera simultánea en todo el país en un día feriado en donde puede concurrir cualquier persona previa inscripción.

CABILDOS HISTÓRICOS: Sistematización de los encuentros autoconvocados (ELA) durante el proceso constituyente encabezado por Michelle Bachelet, el 2016 y la sistematización de las actas de asambleas y cabildos recogidas por la Mesa de Unidad Social durante el estallido social de 2019.

Acceder aquí a MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN COLECTIVA

Más información en la Plataforma de la Convención Constitucional

https://www.chileconvencion.cl/

** Pronto, se podrá acceder a la información sobre el proceso de consulta y participación indígena que debería implementar la Secretaría para este fin.