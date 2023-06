Cordero cuestiona la “poca memoria” de quienes desconocen violaciones a DD. HH. y delitos de lesa humanidad durante la dictadura

A un sector del país le cuesta reconocer explícitamente las violaciones a los derechos humanos (DD. HH.) ocurridas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, que son injustificables y además, delitos de lesa humanidad.

Así lo aseguró este viernes el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, al reflexionar sobre la “poca memoria” que tienen algunos para los debates públicos, en el marco de los 50 años del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende.

En este sentido, mencionó que “sobre la posición de revivir debates del pasado, es como un relato de un sector del país, particularmente de un sector de la derecha que ha sido muy evidente desde el inicio de los 90’”.

Entrevistado en Tele13 Radio, dijo que “lo que se dice ahora no es muy distinto de lo que se ha venido diciendo cada vez que han existido condenas contra militares comprometidos o ex militares comprometidos en violaciones a los derechos humanos”.

“Este no es un problema de los 50 años, aquí lo que yo creo que ha pasado es que a un sector de este país le cuesta reconocer explícitamente que las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura no son justificables y no solo no son justificables, sino que fueron delitos de lesa humanidad”, subrayó.

Asimismo, hizo énfasis en que “aquí no hay persecución judicial de nadie, aquí lo que hay es hacer responsables a personas que en el desempeño de cargos públicos de un estado que ocupó la represión política como una herramienta política contra sus adversarios, eso es lo que sucedió en este país”.

Punta Peuco

Por otra parte, en la conversación, el ministro Cordero hizo referencia a la situación penitenciaria de Punta Peuco y ratificó que “nosotros estamos en la obligación de optimizar todos los penales del país”.

“Punta Peuco tiene su capacidad copada, de hecho, las personas por violaciones a derechos humanos son trasladadas y son ingresadas a penales comunes. No hay condenados por otros delitos en Punta Peuco”, explicó.

En esta línea, el titular de Justicia aclaró que “Punta Peuco es una penal adicional y es un penal que el Estado tiene la obligación de mantenerlo optimizado por las características de la demanda del sistema penitenciario que tenemos en la actualidad”.

Finalmente, refirió que el recinto “sigue siendo un penal común y silvestre en el fondo, pero lo relevante es que hoy día tiene su capacidad copada y las personas que están siendo condenadas por delitos de violación a derechos humanos son trasladadas a otros penales, pero esos penales tienen características de penal común”.

