Ministro Cordero califica de «preocupante” que 36% piense que militares “tenían razón” para efectuar golpe de Estado: «Implica justificar un quiebre institucional y la tragedia»

“Esta tragedia que tuvimos hace 50 años, la única manera de poder sostener una democracia futura es tener consciencia de que eso no es admisible, que es nunca más, pero sobre todo que es relevante saber sobre qué circunstancias esas personas fueron detenidas y obligadas a desaparecer no por terceros, por el Estado, y para la sanidad de la democracia futura es importante tener presente la memoria, y es la única manera de tener certeza de no repetición”, planteó el ministro de Justicia.