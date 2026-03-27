Corte Suprema decidirá anulación de condena contra werken Rafael Pichun, cuya defensa señala falta de pruebas concluyentes

El máximo tribunal comunicará su fallo sobre el recurso de nulidad que busca revertir la sentencia por autoría intelectual de un atentado incendiario.

Corte Suprema decidirá anulación de condena contra werken Rafael Pichun, cuya defensa señala falta de pruebas concluyentes
Ivette Barrios

El máximo tribunal comunicará su fallo sobre el recurso de nulidad que busca revertir la sentencia por autoría intelectual de un atentado incendiario.

La resolución se dará a conocer el 1 de abril tras los alegatos presentados ante la Corte Suprema, donde la defensa impugnó el veredicto del pasado 7 de enero que declaró culpable al exvocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). El proceso judicial está marcado por cuestionamientos a la relevancia de la evidencia utilizada para vincular al dirigente mapuche con los hechos ocurridos en la comuna de Quilleco.

La prueba central del Ministerio Público consiste en un mensaje de WhatsApp que dice “Necesitamos gente para el viernes”. Según la vocería de Pichun, este texto es una convocatoria natural a las afueras del tribunal de Los Ángeles para acompañar a otros comuneros y fue calificada en el recurso de nulidad como una “prueba secundaria y no relevante” para acreditar un delito.

Desde el entorno del werken denuncian que la condena actual representa una persecución política orquestada por intereses forestales y la fiscalía. Afirman que se busca encarcelar a Pichun exclusivamente por su rol de autoridad tradicional, señalando que “en aquel veredicto del 7 de enero se condenó a un inocente” y que el fallo de abril determinará si se ratifica esta injusticia.

Rafael Pichun es hijo del fallecido lonko Pascual Pichun, cuya familia ya cuenta con un historial de prisiones políticas y litigios internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró anteriormente que en procesos contra su comunidad, “el Estado chileno en el proceso judicial no cumplió con las reglas mínimas del debido proceso”, lo que obligó a medidas de reparación.

Para las redes de apoyo, este nuevo juicio se desarrolla bajo un sistema judicial que consideran parcial y estructuralmente racista frente a las demandas territoriales del pueblo mapuche. Sostienen que la evidencia es inconsistente y que mantener la sentencia ignoraría los estándares de justicia necesarios para un proceso transparente y apegado a la realidad de los hechos.

El resultado del próximo miércoles definirá si se anula el juicio o si el werken deberá cumplir la pena impuesta por un cargo del que se declara ajeno. La comunidad permanece en alerta, reivindicando que “la justicia que no se ejerce cuando corresponde, ya es injusta”, apelando a la dignidad de su historia de recuperación territorial en el lof Temulemu.

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