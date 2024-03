Crisis en las policías: Las razones por las que los directores de Carabineros y la PDI serán formalizados

En lo que constituye un hecho inédito en la historia policial del país, los directores de la PDI y Carabineros, Sergio Muñoz Yáñez y Ricardo Yáñez Reveco, respectivamente, serán formalizados en un periodo menor a dos meses.

Este viernes se pudo conocer que Muñoz será formalizado el próximo lunes 19 de marzo, tras ser vinculado al denominado» Caso Audios».

Cabe recordar, que dicho caso surgió tras la filtración de una conversación que involucra al abogado Luis Hermosilla, en supuestas coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a favor de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, dueños de SFT y Factop, empresas acusadas de una serie de irregularidades en el mercado financiero.

En ese contexto, Muñoz será formalizado por delitos relacionados a la infracción tanto del artículo 246 del Código Penal, como del artículo 31 de la Ley 19.913, tras determinarse que habría entregado información privilegiada al abogado, a través de conversaciones de WhatsApp.

La decisión la tomó el ente persecutor a raíz de las pericias realizadas al teléfono celular de Luis Hermosilla.

Cabe destacar, que en el marco de las diligencias, personal del OS9 de Carabineros allanaron esta mañana, tanto la casa como la oficina del mandamás de la PDI

De ser encontrado culpable, Sergio Muñoz arriesga hasta cinco años de cárcel.

Formalización de Yáñez por violaciones a los DDHH durante el 18-O

Por su parte, la audiencia de formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, está fijada para el próximo el martes 7 de mayo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

La decisión de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte se enmarca en diversas causas ligadas a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social de 2019.

La solicitud de formalización fue ingresada por el fiscal regional Centro Norte Xavier Armendáriz y acusa a Yáñez de omisión en los delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, todo esto mientras se desempeñaba como Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros.

Además del director general de Carabineros, también se formalizará a su antecesor, el general (r) Mario Rozas Córdova, así como al ex subdirector de la policía uniformada, general (r) Diego Olate Pinares.

A los tres uniformados se les imputarán cargos por “conducta omisiva de delitos de apremios y homicidios», tras los sucesos registrados a partir del 18 de octubre de 2019.

Yáñez y Muñoz fueron designados por Piñera

Aunque los dos altos mandos enfrentarán a la justicia por delitos distintos, ambos fueron designados en sus cargos por el fallecido expresidente Sebastián Piñera.

El 19 de noviembre de 2020, el exmandatario nombró a Ricardo Yáñez, director General de Carabineros, tras la renuncia de Mario Rozas.

En el caso de Sergio Muñoz, éste asumió el máximo cargo de la PDI el 19 de junio de 2021, tras ser designado por Piñera, en reemplazo de Héctor Espinoza, quien también enfrenta la justicia por malversación, cinco delitos de lavado de activos y falsificación de instrumento público,

La continuidad tanto de Ricardo Yáñez como de Sergio Muñoz en sus cargos se encuentra por los momentos en suspenso.

Desde La Moneda han señalado que en el caso de Yáñez «no existe la imposibilidad» de que continúe liderando la institución pese a su formalización.

Respecto al caso de Muñoz, la ministra del Interior Carolina Tohá, indicó que aunque al «Gobierno le preocupa esta situación», al Ejecutivo «no le corresponde intervenir de ninguna dirección, ya que es una casi donde la Fiscalía actúa con autonomía».

Sin embargo, aclaró que lo que “sí le corresponde, y de eso nos vamos a preocupar, de que esta situación no perjudique el trabajo policial y no perjudique la estrategia de seguridad y, en definitiva, no termine perjudicando a las personas”.

De este modo, la jefa de gabinete indicó que, como administración presidencial, están recopilando antecedentes al respecto.

Posterior a estas declaraciones, el mandamás de la PDI llegó al Palacio de La Moneda para reunirse con la ministra Carolina Tohá.

El encuentro comenzó cerca de las 14:00 horas y se extendió por cerca de una hora. Posteriormente, el alto mando de la PDI se retiró de la Casa de Gobierno.

Sigue leyendo: