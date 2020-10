Cristina Orrego renuncia a la Junta Directiva de la UPLA tras conocerse su participación como informante en la dictadura

Se informa la renuncia de Cristina Orrego a la Junta Directiva de la UPLA. La académica fue denunciada por ex alumnos/as de la carrera de Pedagogía en Filosofía, del entonces Instituto Pedagógico de Valparaíso, por su participación activa en la dictadura como informante. La Asociación de Ex alumnos/as UPLA sacó una declaración pública apoyando la denuncia de los ex alumnos/as y exigiendo a la casa de estudios medidas de justicia y reparación.

Play