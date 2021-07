¿Cuáles deportes podrían llegar a los Juegos Olímpicos?

La edición de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 ha sobre salido por la inclusión de varios deportes nuevos y otros que hace años no veíamos. La introducción de disciplinas como Skateboarding y Surf podrían dar esperanzas para ver otros un poco más de nicho, pero igualmente relevantes, aquí te presentamos algunos.

Lacrosse

Este no sería tanto de aparecer, sino de volver, su última aparición en los Juegos Olímpicos fue durante Londres 1908, hace más de 100 años. El Lacrosse es popular en la costa este de Estados Unidos y otras regiones del mundo, aunque al parecer no ha sido suficiente para reintegrarlo al evento principal. Una opción para su regreso podría ser en los Juegos de Los Ángeles 2028, pero todo cae en consideración del Comité Olímpico Internacional (COI).

Men’s lacrosse v. Lehigh on February 24th, 2019. (Boris Tsang / Sun Assistant Photography Editor)

Boliche

Nos encontramos con una disciplina que se podría catalogar de peculiar, sin embargo, es catalogado como deporte por la COI, así que su inclusión es posible. Sus competencias pueden encontrarse por televisión sin problemas, por lo que es tomado en serio por muchas personas. Se le podría comparar fácilmente con otras disciplinas que requieran puntería como tiro con arco o lanzamiento de disco.

Cabe señalar que el boliche es un deporte oficial en los Juegos Panamericanos, justa que reúne a los mejores atletas del continente americano.

Ajedrez

Ahora estamos con una disciplina que no se entiende porque no ha tenido su lugar en los Juegos Olímpicos. Para ser justos, ha sido evento de exhibición durante varias ediciones de las olimpiadas, pero nunca se han puesto para otorgar medallas. El Ajedrez se ha reconocido como deporte por varias instituciones por el esfuerzo mental que requiere al jugar y es practicado en varios países alrededor del mundo.

Foto: Web

Póker

Si nos vamos a poner locos con las sugerencias ¿por qué no poner algo un poco descabellado? De la misma forma que el Ajedrez es aceptado, el Póker podría ser considerado para el gran evento. Ciertamente, primero debería ser considerado un deporte por el COI, pero no se puede negar el nivel de estrategia al momento de jugarlo. Se tendrían que hacer ciertos cambios para adecuarse (como el uso del dinero), no obstante, sigue siendo una opción curiosa.

Kung-Fu

Una de las artes marciales más populares a nivel mundial, pero que no ha tenido su momento de brillar en un gran estadio olímpico. Se pensaría que sucedería con la llegada de los Juegos Olímpicos a Japón, sin embargo, su lugar fue ocupado por el Karate. Lo que los deportes recientemente aceptados nos han mostrado que se requiere paciencia, pero tarde o temprano habrá lugar para otros, así que el Kung-Fu sólo debe esperar un poco.

Hay muchos más deportes que todavía no han tenido su oportunidad para aparecer en los Juegos Olímpicos, se podría hacer una lista larga, pero estos son los que en un futuro se les podría considerar con más fuerza. Tanto por popularidad y emocionantes encuentros se les podría considerar para aparecer en encuentros próximos. Ojalá se puedan apreciar en un futuro.