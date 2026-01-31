De 31 años como parlamentario UDI a timonel salmonero: el caso Patricio Melero y la hiperideologización de la industria acuícola

Tras 31 años en el Congreso y un ministerio, Patricio Melero asume presidencia de SalmónChile: ¿Hiperideologización, lobby y polarización detrás de su designación?

EL NOMBRAMIENTO DE UN VETERANO POLÍTICO DE LA UDI EN UNA INDUSTRIA CUESTIONADA

El ingeniero agrónomo y ex diputado Patricio Melero asumirá el 1 de marzo la presidencia de SalmonChile, el principal gremio salmonero del país. Según informó SalmonExpert,

Melero, quien fue diputado por 31 años (11 de marzo de 1990 hasta el 7 de abril de 2021, DURANTE 8 PERIODOS CONSECUTIVOS), ministro del Trabajo en segundo Gobierno de Sebastián Piñera, lleva décadas vinculado a la política pesquera, según el medio, destacándose por su rol en la Comisión de Pesca y la aprobación de la primera Ley de Pesca y Acuicultura en 1991.

«La salmonicultura tiene un enorme potencial para seguir creciendo y ampliando sus mercados», declaró el nuevo timonel, quien prometió impulsar el sector bajo un marco de «sustentabilidad ambiental, innovación tecnológica y colaboración público-privada», según la misma fuente.

La publicación del medio salmonero, detalló que Melero, de 74 años, no solo tiene una larga carrera parlamentaria, sino también «una amplia experiencia de trabajo territorial y vinculación con las comunidades, lo que es de gran relevancia para SalmonChile». El gremio destacó que su conocimiento en materias regulatorias será un aporte para la industria, que busca «mayores certezas» para su desarrollo. Melero reemplaza a Arturo Clément, quien tenía un perfil más técnico y su llegada se enmarca en un momento de intenso debate sobre el futuro de la acuicultura en Chile.

Cabe mencionar, que Patricio Melero también fue de los parlamentarios que aprobó la cuestionada Ley Longueira sobre pesca, acusada de entregar de manera gratuita y a perpetuidad de los recursos del mar a siete familias de industriales. Asimismo, la ley fue acusada de impulsarse bajo cohecho y corrupción, con pagos ilegales para obtener su aprobación.

Cuestionamientos históricos desde el ámbito de los derechos humanos

Sin embargo, la trayectoria de Melero ha sido objeto de severas críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y sindicales. En abril de 2021, cuando asumió como ministro del Trabajo, un conjunto de agrupaciones –entre ellas la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y la ANEF– exigieron su renuncia mediante una carta entregada en La Moneda, citada por Diario UChile.

Las organizaciones acusaron a Melero de «relativizar los crímenes de Estado durante la dictadura» y de tener una «actitud negacionista», señalándolo como «parte activa del grupo de civiles autores y cómplices del Terrorismo de Estado».

El rechazo a su figura fue amplio. Las organizaciones firmantes, que incluían también a las comisiones de DD.HH. de diversos partidos políticos del llamado socialismo democrático, anunciaron en su oportunidad que llevarían la denuncia a la ONU y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Argumentaron, según el medio citado, que su nombramiento «violenta y ofende la memoria de las víctimas» y representa «un claro peligro» para los derechos sociales y laborales, debido a su histórica defensa del sistema de AFP y de las afectaciones a los derechos de los trabajadores.

Una industria en la mira: impactos ambientales y sobreproducción

La industria que Melero liderará enfrenta un prontuario ambiental grave. Informes periodísticos y datos oficiales revelan que el 42% de las concesiones salmoneras opera dentro o colindante con áreas protegidas, según la Universidad Austral de Chile y Sernapesca. Casos como el de Australis Mar, que reconoció producir 80 mil toneladas sobre lo autorizado, o Nova Austral, con procesos penales, ejemplifican una conducta de sobreproducción sancionada. Expertos advierten daños severos en fondos marinos, anoxia y contaminación, agravados por eventos de mortalidad masiva, como las 5.000 toneladas de peces muertos en el fiordo Comau en 2021.

El conflicto trasciende lo ambiental. Un reporte de Interferencia-Terram reveló que 587 concesiones (cerca del 40%) están hipotecadas a bancos, lo que complejiza su caducidad. A esto se suman más de 5.4 millones de salmones escapados en la última década, especie exótica que depreda la biodiversidad. Las comunidades costeras e indígenas denuncian campañas de desinformación contra los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). El costo humano también es alto: el reporte de Ecoceanos señala la muerte de 90 personas trabajadoras en los últimos 12 años. Solo entre 2023 y 2024 se iniciaron más de 70 procesos sancionatorios, evidenciando una crisis que se agudiza.