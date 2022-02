De forma autogestionada, Pueblo Selk’nam realiza importante consulta indígena sobre proceso constituyente

Hemany Molina, Presidenta de la Corporación Selk’nam Chile: “Pese a la Convención Constitucional, logramos realizar la consulta indígena”.

Dirigenta Selk’nam, quien organizó la consulta indígena de su pueblo en Porvenir, parte del territorio ancestral de Karukinká, en Tierra del Fuego, señaló que “la Convención tiene pueblos y organizaciones privilegiadas que recibieron apoyos y facilidades. No es nuestro caso, pues la sacamos a pulso y con una serie de obstáculos”

Como “un triunfo del pueblo selk’nam», calificó La miembro de la Comunidad Covadonga Ona y Presidenta de la Corporación Selk’nam Chile a la realización de la consulta indígena del pueblo Selk’nam en Porvenir, Magallanes, proceso enmarcado en el proceso constituyente.

A juicio de la dirigenta “para nosotros lo más importante es que realizamos la consulta indígena en nuestro territorio, lo que resulta simbólico, pues nuestro pueblo está demostrando que hemos regresado del exilio provocado por el genocidio, las adopciones ilegales y el secuestro que lamentablemente sufrió nuestro pueblo”.

Sin perjuicio de ello, Molina señala, “lamento la poca colaboración y comunicación con la Convención Constitucional. Escribimos correos a la Presidenta y a la Vicepresidenta de la Convención para obtener información, a las Presidentas de la Comisión de Plurinacionalidad y Derechos Indígenas luego estuvimos a punto de no inscribirnos por la excesiva burocracia del sistema informático, y al final, nuestro asesor, que es del pueblo quechua, nos pudo inscribir”.

“Esta consulta fue totalmente autogestionada. Nosotros pagamos los pasajes y alojamiento de nuestro asesor Ariel Leon Bacian, y los socios que viajaron se pagaron sus pasajes en avión y ferry. El CFT de Magallanes proveyó el recinto y la Gobernación de Magallanes el servicio de cafetería”, agrego la Presidenta de la Corporación.

La líder selk’nam agrego que “supimos que se había destinado poco más de 1.000 millones de pesos para la consulta indígena, pero nosotros no vimos nada de eso. No queremos pensar que existen regalones de la Convención, pero parece que se privilegió a las organizaciones que son afines a los escaños reservados, y todo aquel que no haya tenido mucho contacto con ellos, es vetado. Sentimos ese veto”.

Ariel Leon Bacian, viajó a Porvenir y como asesor de la Comunidad señaló que “este es un esfuerzo de la Comunidad Selk’nam, varios de ellos ya viven en el territorio y son el brazo territorial de la Comunidad Covadonga Ona. Como todo pueblo originario, están progresivamente regresando a su hogar ancestral, y están en todo su derecho. Por mi parte, asistí gratuitamente a este proceso, porque más allá de la Convención, el pueblo selk’nam está en un proceso de fortalecimiento organizacional, una de cuyas aristas en esta consulta, más el proyecto de ley de reconocimiento del pueblo selk’nam que está próximo a votarse en el Senado. Este proyecto, cuya redacción y tramitación asesoré desde sus inicios, está dando frutos positivos y miramos el futuro con esperanza del resarcimiento de todos los daños provocados a este pueblo. Como quechua aymara puedo decir que este pueblo hermano, tan lejano, está vivo, siempre lo estuvo, y que hoy ya nadie puede desmentir eso”.

Molina finalizó afirmando que “este es el año de la justicia. El proceso constituyente es parte de la solución, pero no es el todo, pues el proyecto de ley de nuestro reconocimiento se votará pronto. Pedimos a Chile que respete y reconozca nuestra existencia. Es nuestro derecho y la voz de nuestros ancestros clama por ello”.

Galería de imágenes