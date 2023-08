«Deben velar por el resguardo de la persona»: Ministra Orellana anuncia oficio al CNTV por presunto acoso hacia participante de GH

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, anunció que emitirá un oficio al Consejo Nacional de Televisión, por presunto acoso hacia la participante del programa Gran Hermano, Constanza Capelli.

En una rueda de prensa —citada por CNN—, Orellana recalcó que ya están en contacto con la producción del programa transmitido por Chilevisión, así como la posible víctima de acoso.

En este sentido, detalló que todas las personas que se encuentran dentro de la casa de Gran Hermano son trabajadores del canal, por lo que «las empresas ya sean productoras o canales a cargo de la realización deben de velar por el resguardo de los derechos de las personas que se encuentran en el interior».

El oficio será para solicitar a la producción que vele por los integrantes que se encuentran dentro del recinto.

Además, se apunta a ofrecer el apoyo del Ministerio para brindar la atención a las posibles víctimas.

Maltrato psicológico y acoso por parte de su expareja

El fin de semana, la participante de Gran Hermano contó a sus compañeros sobre los presuntos malos tratos que recibió por parte de Sebastián Ramírez, quien fue su pareja en el encierro.

De acuerdo al portal BioBio, la joven de 27 años confesó la toxicidad de su relación inicialmente con Raimundo Cerda tras la renuncia de Sebastián, donde contó que en múltiples ocasiones huía de Ramírez cuando sentía que las discusiones aumentaban de tono, momentos en los que Ramírez la perseguía.

“Yo me venía pa acá afuera, y él me seguía y me hablaba fuerte (…) yo me iba a duchar, y él me encerraba, yo desnuda. Eso se ve muy fuerte afuera”, relató.

Capelli narró además de posible escenarios de maltrato psicológico que sufría por parte de Ramírez, a tal punto que le hacía entender que «ella estaba traumatizada».

«Me saca mis hueas (sic), se come mi comida, me roba mis huevos, me hace de todo, todo el rato, me hace la vida imposible (…) Más encima me lo niega y me dice que estoy loca, me hace cagar la cabeza. Todo el rato me hace cagar la cabeza diciendo que son puras imaginaciones mías, que yo estoy traumatizada», confesó.

