Decenas de miles de personas asistieron al Apruebazo de Estación Central

Decenas de miles de personas asistieron este domingo al Apruebazo de Estación Central en una jornada llena de música y alegría.

El gran ambiente a esta hora en el #ApruebazoDeEstaciónCentral, con Sol y Lluvia sobre el escenario y miles de personas en el lugar.



En la actividad, estuvieron presentes el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, las ex constituyentes Valentina Miranda, Tatiana Urrutia, Giovanna Roa y Bessy Gallardo; el ex constituyente Marcos Barraza, el ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, entre otras personas.

En conversación con El Ciudadano, alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, manifestó su alegría por el evento autogestionado desarrollado en la comuna.

Artistas por el Apruebo

Durante la tarde, estuvieron presentes la reconocida banda Chancho en Piedra, la cantante Javiera Mena, el grupo Inti Illimani, la Sonora 5 Estrellas, entre otros artistas.

En conversación con El Ciudadano, el actual guitarrista de Chancho en Piedra, C-Funk, hizo un llamado a las personas a votar Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre.

Así mismo, la Sonora 5 Estrellas llamó a votar Apruebo, destacando que se están realizando varios eventos masivos en favor del Apruebo, desestimando las encuestas y señalando que la verdadera encuesta está en las calles.

Despliegan bandera gigante de Chile en el Apruebazo de Estación Central

El comando Aprueba x Chile, desplegó una bandera gigante de Chile en el Apruebazo de Estación Central ante miles de personas que impulsan la opción Apruebo en el plebiscito.

AHORA | Despliegan una bandera gigante de Chile en el #ApruebazoDeEstaciónCentral, con miles de personas impulsando el #Apruebo.



