Demandan a Facebook por uso de datos personales para fines publicitarios

Un activista de derechos humanos está demandando al propietario de Facebook en el tribunal superior, alegando que la empresa está ignorando su derecho a oponerse a la recopilación de sus datos personales.

Tanya O’Carroll ha iniciado una demanda contra Meta de Mark Zuckerberg alegando que ha infringido las leyes de datos del Reino Unido al no respetar su derecho a exigir que Facebook deje de recopilar y procesar sus datos. Facebook genera ingresos mediante la creación de perfiles de usuarios y su vinculación con los anunciantes que dirigen los anuncios a las personas según sus intereses y antecedentes específicos.

O’Carroll dijo al programa Today de BBC Radio 4: «Este caso se trata realmente de que todos podamos conectarnos con las redes sociales en nuestros propios términos, y sin tener que aceptar esencialmente que deberíamos estar sujetos a perfiles de vigilancia de seguimiento enormemente invasivos solo para ser capaz de acceder a las redes sociales”.

O’Carroll, miembro principal de Foxglove, un grupo de campaña legal del Reino Unido que se enfoca en la responsabilidad en la industria de la tecnología, afirma que Facebook ha violado el artículo 21 (2) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) del Reino Unido, que otorga a las personas el derecho para protestar contra el procesamiento de sus datos personales con fines de marketing. O’Carroll dijo que un caso exitoso podría sentar un precedente para millones de usuarios de Facebook, redes sociales y motores de búsqueda.

“Con este caso, realmente estoy usando este derecho que ha estado allí durante mucho tiempo en los libros de leyes, pero que hasta ahora no se ha ejercido, que es simplemente decir ‘Me opongo’, y si tenemos éxito en eso, entonces todos tendrán ese derecho”, le dijo a la BBC.

O’Carroll interpuso una demanda ante el alto tribunal y está a la espera del reconocimiento de la demanda por parte de Meta y la confirmación de que la empresa tiene la intención de defenderla, seguida de una audiencia y sentencia judicial. O’Carroll no busca daños y perjuicios, sino una decisión de sí o no sobre si puede optar por no ser perfilada con fines publicitarios.

Un portavoz de Meta dijo: “Sabemos que la privacidad es importante para nuestros usuarios y nos lo tomamos en serio. Es por eso que creamos herramientas como el control de privacidad y las preferencias de anuncios, donde explicamos qué datos han compartido las personas y mostramos cómo pueden ejercer control sobre el tipo de anuncios que ven”.

Fuente: The Guardian