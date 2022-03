Denuncian “apuro” por aprobar ley sobre cambio climático antes que finalice el gobierno de Piñera sin atender reparos sobre plantaciones forestales y contaminación del carbón

Sin embargo, ha llamado la atención el apuro que se ha establecido dentro del senado para que este proyecto se apruebe antes del término del gobierno de Sebastián Piñera, ¿Cuál es la razón?

La doctora en ciencias, Fernanda Salinas, comparte sus dudas en redes sociales “Andan [email protected] super [email protected] por sacar la Ley de Cambio Climático antes que termine este Gobierno. Yo me pregunto: ¿Habrán reparado en lo siguiente?”

Antes de compartir su hilo, importante señalar que Fernanda Salinas es especialista en la materia. Doctora en Ciencias con mención en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile. Realizó un Postdoctorado en el Departamento de Ciencias Ecológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es investigadora independiente, Profesora en Sostenibilidad en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y en The Newland School, Diseñadora en Permacultura, agricultora urbana y Consejera de la Sociedad de Ecología en el Consejo de Política Forestal.

A continuación, las observaciones de Fernanda Salinas:

¿Va a ser la Ley de Cambio Climático la que promueva el retorno del fomento a las plantaciones forestales?

Sería una tragedia que una ley que busca mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático, utilice financiamiento para profundizar sus impactos, riesgos y amenazas (sigue)

¿Va a ser la Ley de Cambio Climático la q promueva el retorno del fomento a las plantaciones forestales?



Sería una tragedia q una ley q busca mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático, utilice financiamiento para profundizar sus impactos, riesgos y amenazas (sigue) pic.twitter.com/0VAysSWSgS — Fernanda Salinas (@mfernandasali) March 9, 2022

Es prioritario corregir eso en la Ley.

De lo contrario, saltaremos del sartén literalmente al fuego.

Es prioritario corregir eso en la Ley.

De lo contrario, saltaremos del sartén literalmente al fuego. pic.twitter.com/SYKENuefAI — Fernanda Salinas (@mfernandasali) March 9, 2022

Solicitan poner fin a toda la cadena de contaminación del carbón

Con el lema “Déjalo bajo tierra” organizaciones y diputados presentan indicación para que el Proyecto de Ley de Cambio Climático incorpore terminar con la industria del carbón, desde la extracción a la quema de este combustible, principal responsable de la crisis climática que enfrentamos.

Marcelo Mena, ex Ministro del Medio Ambiente, señaló a El Desconcierto: “la carbono neutralidad al 2050 está alineada a la ciencia, pero si no acertamos colectivamente, el clima futuro será invivible. Mejor apuntar al 2040, usando las herramientas y miradas que no se tomaron en consideración en la meta de carbono neutralidad. Precio al carbono. Energía 100% renovable al 2035. Hidrógeno verde. Eso nos llevaría a un liderazgo indiscutido a nivel global en materia climática. Así mismo las instituciones internacionales alertan a los países que han comprometido la carbono neutralidad y que piensan expandir extracción de fósiles, ya que son inversiones riesgosas para el planeta pero también negocios que apuestan a tecnologías que no son competitivas, y quedaron obsoletas”.