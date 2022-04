Denuncian que Industria salmonera intenta debilitar proyecto de ley para el control de sus escapes masivos de peces carnívoros exóticos en aguas de Chile

El Centro Ecoceanos llamó a la ciudadanía, consumidores y comunidades costeras a estar atentos con la próxima discusión en la comisión mixta del parlamento chileno, para evitar el retroceso y entrampamiento legislativo de normativas que combatan efectivamente el escape de salmones.

La organización señala que “Es urgente establecer una moratoria para enfrentar la expansión territorial y productiva de los monocultivos industriales de salmónidos en el sur de Chile, así como la salida de los centros de cultivo industrial de los fiordos, lagos, parques nacionales y áreas protegidas de la Patagonia”.

Estas medidas precautorias tienen como objetivo avanzar hacia el escape cero y la remoción de estas especies carnívoras invasoras en las aguas nacionales.

Con información de Ecoceanos News

Luego de cuatro años de discusión parlamentaria y ser votado en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley sobre la captura de especies salmonídeas provenientes de la acuicultura industrial (Boletín N°11.571-21), fue enviado a la Comisión Mixta del parlamento chileno.

Este proyecto de ley tiene como objetivo permitir que los pescadores artesanales capturen de forma legalmente los millones de salmónidos carnívoros exóticos introducidos con fines comerciales en el sur del país. Su discusión parlamentaria ha sido condicionada y dilatada por las organizaciones empresariales de la salmonicultura industrial, junto a sectores de la burocracia pesquera y acuícola estatal.

Según el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), entre el 2010 y 2020 habrían escapado “oficialmente” 4,5 millones de salmónidos, provenientes de 70 fugas masivas. De ellos, 4 ocurrieron en la región de Los Ríos, 39 en Los Lagos, 25 en Aysén y 2 en Magallanes. A su vez, durante el 2020 fueron reportados 8 escapes masivos con 410.050 peces fugados, lo que representó un aumento del 378 % en comparación con el 2019, cuando se registraron 5 eventos y 85 697 salmónidos escapados (1).

Mega industria del salmón versus la biodiversidad marina de la Patagonia

Los millones de salmónidos escapados generan diversos impactos ambientales, sanitarios y sociales en los ecosistemas acuáticos chilenos, al predar sobre especies endémicas y la ictiofauna regional de importancia comercial, competir por espacio y fuentes de alimentación con las especies nativas, e introducir y diseminar patógenos virales, bacterianos y parásitos en las aguas continentales y marino costeras. Lo catastrófico de esta situación es que en los ríos y lagos chilenos existen 45 especies de peces nativos en los ríos y lagos chilenos, de los cuales un 80% son endémicos y categorizados mayoritariamente como “especies amenazadas”.

Importante es señalar que el salmón Atlántico (Salmo salar) posee la capacidad de remontar estuarios de ríos y desarrollar procesos de adaptación y naturalización, como ya ha ocurrido con el salmón Chinook, salmón Coho y la trucha café. Entre las principales especies nativas afectadas se encuentran el endémico puye (Galaxia maculatus), y ejemplares juveniles de merluza, pocha y pejerreyes, así como pequeños pelágicos como anchoveta y sardinas, todos de gran importancia para la cadena trófica, la alimentación local, y la economía de las comunidades costeras, pueblos originarios y pescadores artesanales.

Obligación de publicar información post-escape: Paso clave para el control ciudadano

En la votación del proyecto de ley en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados, fue aprobado el artículo que obliga al Sernapesca a publicar mensualmente el número de peces escapados, debiendo desagregarlos por empresas y centros de cultivo, señalando la cantidad y clase de antibióticos o antiparasitarios utilizados, y sus respectivas biomasa, mortalidades y cosecha.

“Esta medida clave responde a la exigencia ciudadana de transparencia la que permita asegurar el acceso a una información veraz y oportuna para monitorear las prácticas de la industria salmonera”, señaló Juan Carlos Cárdenas, médico veterinario director del Centro Ecocéanos. Históricamente, las empresas salmoneras intentan judicializar las solicitudes de entrega de información sanitaria y ambiental, retrasando su entrega hasta por 4 años.

Eliminar las sanciones a los pescadores por la captura accidental de salmones asilvestrados

La actual Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) sanciona la extracción accidental de los salmones escapados que se encuentran libres (“bravíos”) en los ecosistemas acuáticos, afectando a los pescadores artesanales que capturan otras especies-objetivo. El proyecto de ley propone la eliminación de las sanciones por pesca accidental de salmónidos realizada por pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero Artesanal (RPA). A estos sólo se les exigirá informar en sus declaraciones de desembarque, los volúmenes de capturas de salmónidos ubicados en la región donde se encuentran inscritos.

Los expositores de la industria del salmón, junto a varios ex – subsecretarios de pesca y altos funcionarios de Sernapesca invitados a las sesiones parlamentarias, tuvieron una oposición sistemática al establecimiento de una pesquería de salmónidos escapados como mecanismo de remoción y eliminación de estas especies carnívoras. Para ello repitieron coincidentemente el mantra que esta pesquería “crearía incentivos que aumentarían los escapes no naturales de peces (sic), mediante el robo o la rotura intencionada de jaulas y redes, a lo que se sumaría el riesgo sanitario”.

Salmones escapados, salmoneros sancionados

En la actualidad, la permisiva normativa acuícola exige a los titulares de las concesiones salmoneras que sus instalaciones de cultivo y de fondeo posean “condiciones de seguridad adecuadas” para las características climáticas, geográficas, y oceanográficas del área costera donde operan, con el objetivo de evitar los escapes masivos de peces, siendo el titular del centro de cultivo responsable de asegurar las condiciones con las cuales opera su recinto salmonero.

Según el Global Salmon Initiative, un 80% de los escapes masivos de salmónidos se relacionan con acciones y el “manejo inadecuado” del titular de la concesión acuícola, a lo cual se suma el diseño y estructuras de las balsas-jaulas inadecuadas para enfrentar situaciones climáticas adversas.

La gran presión realizada por las asociaciones empresariales Salmón Chile A.G. y el Consejo del Salmón para debilitar los artículos claves del proyecto de ley, ha logrado bloquear la aplicación de sanciones por incumplimiento de las normativas acuícolas vinculadas a los escapes masivos de salmones, por considerarlas “muy altas” y desproporcionadas.

El 18 de abril pasado, el Centro Ecocéanos entregó a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados el documento de posición donde señalaba que al titular del centro de cultivo se le debe exigir la recaptura del 100% de los ejemplares escapados al fracasar los denominados “planes de contingencia” del centro de cultivo, debiendo el porcentaje no recuperado llevar a la aplicación de sanciones a todo evento.

La organización ciudadana indicó que establecer una multa equivalente al valor de cosecha de los ejemplares no recapturados, actuaría como un incentivo para maximizar el esfuerzo del titular de la concesión para el retiro total de estos peces carnívoros exóticos del medio marino adyacente.

También señala que “si el áreas marina-costeras donde se ubica la concesión salmonera se encontraba expuesta a frecuentes eventos climáticos o a interacciones con mamíferos marinos, lo cual se traducía en escapes masivos de peces, esto significaba que dicha ubicación no era apta para las operaciones de acuicultura industrial, debiendo el Estado re-evaluar su pertinencia espacial”.

La necesidad de eliminar el artículo 118 de la LGPA que legaliza la destrucción marina

El Centro Ecocéanos también llamó la atención sobre la necesidad de eliminar el artículo N°118 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), donde el titular de la concesión de acuicultura sólo está obligado a cumplir con una captura mínima del 10 % de los peces fugados en un plazo de 30 días, prorrogable por una vez en los mismos términos. Con ello evita ser infraccionado al presumir el Sernapesca que con ese porcentaje de recaptura no existiría daño ambiental.

La inexistencia de sanciones proporcionales al daño provocado, incentivan y no disuaden las malas prácticas de los titulares de las concesiones salmoneras. Mantener el “status quo” sólo permitirá que las empresas salmoneras continúen transfieriendo los diversos costos de sus escapes masivos al medio ambiente acuático, la biodiversidad marina, la salud pública y las comunidades costeras, afectando de paso al turismo local y la pesca artesanal.

El origen del burocrático porcentaje del 10% de recaptura es oscuro y no obedece a ningún criterio biológico, ni menos ecológico. “Es tan sólo una cifra testimonial, no proporcional a la gravedad del desastre sanitario y ambiental provocado. Carece de base científica para asegurar que el 90% de los peces carnívoros exóticos que no se recuperen, no impactarán negativamente sobre la biodiversidad marina y las cadenas tróficas regionales”, señaló Ecocéanos.

El Centro Ecocéanos indica además que si la industria salmonera continúa liberando millones de salmónidos introducidos a los ecosistemas acuáticos del sur de Chile, mayor será su propagación así como la probabilidad que se naturalizen, haciendo la transición desde especie exótica a especie exótica invasora .

La urgente necesidad de monitorear e investigar el accionar de las especies exóticas invasoras

Una de las necesidades mas urgentes para enfrentar los impactos de las especies exóticas escapadas es la implementación de monitoreos e investigación permanente sobre la evolución de la biodiversidad acuática regional asociada a la expansión de los centros de cultivo, así como a los efectos de los salmonídeos asilvestrados en los ríos donde pueden reproducirse.

“No existe suficiente información sobre los potenciales efectos del salmón Atlántico en relación a ciertos hábitats y especies sensibles. El conocer estos niveles de riesgo, permitirá al Estado implementar medidas preventivas y sancionadoras sobre los infractores de la normativa acuícola”, señaló la organización ciudadana.

Escape cero y remoción de las especies carnívoras exóticas del maritorio patagónico

El Centro Ecocéanos llamó a la ciudadanía, comunidades costeras, movimientos sociales y a los consumidores internacionales de salmón a estar vigilantes con la próxima discusión en la comisión mixta del parlamento chileno, para evitar su retroceso y entrampamiento legislativo.

Así mismo, señaló la urgencia de establecer una moratoria para enfrentar la expansión territorial y productiva de los monocultivos industriales de salmónidos en el sur de Chile, así como la salida de los centros de cultivo industrial de los fiordos, lagos, parques nacionales y áreas protegidas de la Patagonia.

Estas medidas precautorias tienen como objetivo avanzar hacia el escape cero y la remoción de estas especies carnívoras invasoras en las aguas nacionales, única manera de asegurar la protección de nuestros ecosistemas y la biodiversidad acuática regional

