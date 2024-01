Desde el norte señalan: “Grilletes y cárcel para casos en Antofagasta, arresto en su casa para Cathy Barriga”

“ Grilletes y cárcel para casos en Antofagasta, arresto en su casa para Cathy Barriga”

“Juez Hugo Salgado afirmó que la ex alcaldesa, imputada por fraude de $30 mil millones de pesos, no es un peligro para la sociedad y no habría riesgo de fuga por ser una figura conocida, estableciendo arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Un trato muy distinto al aplicado por el mismo delito aunque por montos menores registrados en Antofagasta, casos que avanzaron rápidamente en el Ministerio Público y cuyos imputados fueron detenidos, esposados, engrillados y encarcelados, autorizándose a los medios de comunicación registrar imágenes. En el caso de Barriga se le brindó un acceso especial y se restringió a la prensa”, publicó en su portada El Diario Antofagasta este jueves 18 de enero luego de conocerse la medida cautelar a la ex alcaldesa de Maipú.

La formalización a Cathy Barriga, es considerado, por el ministerio público como uno de los fraudes más cuantiosos que se ha conocido en la historia municipal del país, que involucran 31 mil millones de pesos.

El monto defraudado del caso Democracia Viva corresponde a $391 millones; en el caso del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, $750 millones; en Algarrobo $1.069 millones. Todos fueron considerados un peligro para la sociedad», señaló la fiscal al momento de su formalización. Es decir, de acuerdo a sus propias palabras, se trata de 55 fraudes de Democracia Viva, 28 fraudes de Vitacura, 20 de Algarrobo y 914 veces lo defraudado por la exalcaldesa Karen Rojo», agregó. El juez que lleva la causa, dejó con arresto domiciliario a la acusada Cathy Barriga.

El Diario Antofagasta, hizo ver este jueves, que en dicha ciudad, “El Ministerio Público actuó de forma rápida y acuciosa logrando convencer a los jueces respectivos, quienes determinaron prisiones preventivas en el caso Democracia Viva con militantes de RD, como sucede con la concejala Paz Fuica, el ex seremi Carlos Contreras y Daniel Andrade, donde además los acusados fueron detenidos, esposados, engrillados y finalmente encarcelados, permitiéndose que fueran sometidos en todo momento a un asedio constante por parte de varios medios de comunicación, algunos de los cuales mostraron especial interés por fotografiarlos al interior de la sala y exhibirlos en esas condiciones”, señaló.

El medio nortino comparó: “En el caso de Cathy Barriga, la imputada no fue detenida, sino que en todo momento pudo acceder libremente al tribunal junto a su pareja, Joaquín Lavín, utilizando un acceso especial utilizado por funcionarios y de este modo tener facilidades para evitar a la prensa, que solo pudo trabajar con restricciones detrás de una barrera”.

También destacó: “A la vez, el avance de la investigación fue mucho más lento que en el caso Democracia Viva. En concreto, en el caso Kathy Barriga la querella de la Municipalidad de Maipú data desde hace más de dos años, mientras que en Democracia Viva, tras algunos meses de las denuncias, ya hubo imputados en prisión preventiva”.

Finaliza: “Tras la determinación de la justicia, se estableció un plazo de investigación de 120 días, tiempo en el cual, en teoría, Cathy Barriga no podría salir de su domicilio ni abandonar el país, a la espera de que se continúen investigando los antecedentes en su contra. Asimismo, el Ministerio Público aún podría apelar a la medida cautelar”.

