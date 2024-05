Desmienten a Meganoticias por «noticia» sobre mujer que llenó su refrigerador

El pasado 12 de mayo una joven identificada como @eileenadones compartió en su cuenta de TikTok un emotivo video en el que se le ve romper en llanto luego de mostrar que el refrigerador de su hogar estaba repleto de alimentos.

“¡Tengo el refri lleno!”, exclamó Eileen en el material audiovisual, mientras comenzaba a llorar.

“Lo logramos, chiquita”, continuó y explicó que esas palabras iban dedicadas a su niña interior. “Lograste salir de ahí, ahora tienes tu propio hogar. Esperé tantos años para esto. Estoy bendecida, soy muy, muy feliz”, comentó mientras sollozaba y reía.

En el post escribió: “salir de una familia disfuncional. Años soñando con este momento. Gracias a mis amigos por estar para mí y sobre todo a mi hermana pequeña que es mi razón principal para ser mejor cada día. Gracias a ustedes también, por incentivarme a transparentar procesos y apoyarme con tanto cariño”.

La joven también compartió en su cuenta de Instagram (eileenadones), en donde posee más de 300 mil seguidores, mayores detalles sobre su historia de vida.

“Cumplí un sueño que era salir de casa. Para los que hemos enfrentado situaciones difíciles a nivel familiar sabemos que esto es un anhelo que esperamos desde hace mucho tiempo, tener tu propio hogar, tu propio hogar seguro”.

“Llenar el refri fue mi última pieza del rompecabezas y me llena de emoción porque lo vi imposible durante años”, continuó, al tiempo que envió un mensaje: “si has o estás pasando por una situación difícil, quiero decirte que, sí vas a poder y que, sobre todo, no estás solo. Como tú y yo somos muchos los que hemos estado luchando en silencio y hoy vengo a transparentar que las pequeñas cosas también son grandes logros. Si se puede y si vas a poder”, expresó.

A raíz de este video que se hizo viral en las redes, Mega publicó una nota titulada «El coste de la vida en Chile: Los malabares económicos que realizan los chilenos«, en la cual señala que el caso de Eileen es el reflejo de la situación que vive gran parte de la ciudadanía, como consecuencia de la» inflación y una economía plana».

Sin embargo, el creador de contenido ElMauroSandoval (@mauross97) publicó un video en Tik Tok en el que desmiente a Meganoticias.

«Este video me salió antes de que se hiciera viral y cuando lo vi me dio vergüenza ajena, dije nada esta güeva es mentira ,pero es problema de ella (Eileen), si sabe cómo hacer un video para hacer tocar las fibras aunque sea mentira, es su bola, pero vino Meganoticias tomó este video viral sobre cómo los chilenos luchamos par llegar el refri, y ahí si no me puedo quedar callado porque es mentira», afirmó en el registro en el que mostró imágenes de viajes, compras, paseos con caballos, visitas a restaurantes y sitios nocturnos por parte de Eileen, que demuestran el estilo de vida que lleva la joven.

«Mega se acostumbró a mentirle a su gente a inventar noticias, díganme si a la señorita le cuesta llenar el refri o no», sentenció.

