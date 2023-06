¡Indignados! Familiares de Cristian Valdebenito cargan contra Meganoticias por ensuciar su memoria al tildar gruta como narco mausoleo: «La tele y la prensa burguesa siempre desinforman»

Cristian Valdebenito falleció víctima de la violencia policial, tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por Carabineros directamente a su cabeza en el sector de Plaza Dignidad, en Santiago, el 6 de marzo de 2020, durante el estallido social.

Valdebenito de entonces 48 años, era un trabajador de la construcción, padre de dos hijos, y parte de la denominada “primera línea”, no había faltado ni un solo día, a la emblemática plaza de la capital, desde el inicio de la rebelión popular del 18 de octubre de 2019.

Durante esa tarde del 6 de marzo, el grupo ILLAPU realizó un concierto junto a Nano Stern desde el balcón de Radio Plaza Dignidad, al evento asistieron miles de personas. Sería esta la primera gran manifestación del año y el “conejo” como le decían cariñosamente sus amigos, quería estar en primera fila, ese día había quedado en juntarse con su primo, lo cual finalmente ocurrió.

En medio del acto, la policía militarizada irrumpió en las calles Ramon Corvalán con Carabineros de Chile, desatando una violenta represión; se produjeron encerronas y tres personas resultaron mutiladas en sus ojos, mientras que 17 cayeron gravemente heridas.

Los efectivos abrieron fuego de forma indiscriminada y un disparo de arma lacrimógena impactó en la cabeza de Cristián, quien sufrió 2 paros cardiacos y falleció al instante.

Los rescatistas intentaron acudir a su auxilio, pero los efectivos arremetieron en contra de los equipos médicos. Finalmente Cristián pudo ser trasladado por los propios manifestantes a una ambulancia del SAMU hacia la Posta Central, pero llegó sin vida, tal y como han revelado sus familiares.

El 16 de marzo, CODEPU, organismo de DDHH , interpuso una querella por Homicidio Calificado, contra el Intendente de Santiago; Felipe Guevara, el Director General de Carabineros, Mario Rozas, las Fuerzas Especiales de Carabineros y todos quienes resulten criminalmente responsables.

En el libelo se planteó que: “Cristian Valdebenito, recibió el disparo de una bomba lacrimógena y Carabineros no prestó la atención requerida, pese a ser advertidos de la situación y por el contrario, todo parece indicar que obstaculizaron la acción de los rescatistas de salud presentes en el lugar.”

Luego de tres años del asesinato de «el conejo» no se han hallado a los responsables de haberle disparado.

Meganoticias ensucia memoria de Cristian Valdebenito

Los familiares de Valdebenito instalaron una animita en San Pedro 3801, en Puente Alto, Santiago, para rendirle homenaje, mantener su memoria viva y exigir justicia.

Sin embargo, un reportaje emitido el domingo por Meganoticias titulado «Cultura narco en Chile», incluyó al pequeño memorial en honor a Cristian Valdebenito dentro de supuestos 34 narco mausoleos construidos en espacios públicos de 10 comunas de la Región Metropolitana.

De hecho, en el minuto 18 con 11 segundos del material audiovisual, se pueden observar imágenes de la animita de Valdebenito, junto con un audio que hace mención a que hicieron un recorrido en el sector de Bajo de Mena de la comuna de Puente Alto, encontrando un mausoleo asociado a una conducta delictual.

https://www.youtube.com/watch?v=uXr19FGXOWs

Indignación y dolor de familiares

Dicho reportaje causó indignación en los familiares del constructor y luchador social asesinado por Carabineros.

Cristian Valdebenito Fletcher, hijo del «Conejo», dijo a El Ciudadano, que la grutita de su papá fue realizada por «sus familiares, amigos y conocidos en su memoria».

«El reportaje de Meganoticias tildo a la grutita como un mausoleo narco, cosa que no es así poque todos saben que a mi papá lo mataron lo agentes del Estado (…) Es una rabia enorme para nosotros, más de la tristeza y deseo de justicia que tenemos, a mi papá lo están tildando de narco», y manchando la imagen de su grutita, «algo que hicimos con tasto esfuerzo, allí nos reunimos para su cumpleaños, para el día del padre», indicó.

«Es un sitio que está abierto para todo aquel que quiera ir a prenderle una velita, a llevarle flores», agregó.

Reiteró que «todos saben las circunstancias en las que a él o mataron», incluso recordó que en Puente Alto hay un pasaje que se llama Cristian Valdebenito , cuyo nombre fue aprobado por el Concejo, Municipal.

En declaraciones a este medio, cargó contra Meganoticias por emitir el documental y mentir sobre su padre y su memorial, ligándolo al mundo del narcotráfico.

«La tele y la prensa burguesa siempre desinforman a la gente, siempre mienten, siempre informan cosas que no son y por eso estamos haciendo la denuncia», expresó.

«Por qué no muestran que no hay justicia para mi papá luego de tres años y tres meses de que lo mataron, ni para muchos otros compañeros que mataron. No hay justicia porque porque no tenemos uniforme, porque somos pobres, esa es la realidad que siempre se ha vivido», afirmó.

No obstante, Cristian Valdebenito Fletcher, fue enfático en asegurar que tanto él como su familia continuarán en pie de lucha por reivindicar la memoria de su padre y exigir justicia para su asesinato,

«Vamos a seguir luchando por justicia por mi padre, por mantener vivo su nombre, porque él salió a luchar por todos, por un Chile más justo y por todas las desigualdades que siempre se han vivido. ¡Justicia para Cristian Valdebenito!», cerró.

