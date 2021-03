Desmintiendo al Gobierno: Bellolio se equivoca al decir que no hay relación entre Piñera y Casinos Enjoy

Por Carlos Tromben

Si bien en TV, tanto “Pauta Libre” -que trató en profundidad el tema- como en Tolerancia Cero (CNN-Chile) donde se emplazó al gobierno a responder, la mayoría de los grandes medios prefirieron el silencio, ante la denuncia hecha por Alejandra Matus, y también este medio -como bien lo consignara Mónica González hace unos días-, en una serie de entregas donde se exponía en las últimas semanas este caso. Y tras casi dos semanas de presión comunicacional, en su mayoría ejercida vía redes sociales, La Moneda tuvo que salir a dar explicaciones por las crecientes sospechas de abuso de poder y falta a la probidad del presidente de la república por el denominado “Caso Enjoy”.

Iba a ser un punto de prensa más, cuyo objetivo era presentar un extemporáneo “programa de educación cívica” de cara a las próximas elecciones. Pero los periodistas acreditados se animaron a hacer la pregunta y el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, tuvo dar la cara, sacándose la mascarilla para dar énfasis a sus palabras.

“El presidente Piñera no tiene ni ha tenido ningún tipo de relación de ninguna naturaleza ni con Enjoy ni con ningún casino. Por tanto, todas las acusaciones que se han hecho en este sentido carecen absolutamente de algún fundamento”, afirmó enérgico desde La Moneda el vocero de gobierno.

Una afirmación temeraria y que podría salirle cara al vocero y al propio gobierno.

A estas alturas hay dos sospechas instaladas y las dos son razonables de cara a la evidencia histórica y los documentos obtenidos por distintas investigaciones periodísticas: el decreto 77 firmado por el presidente, o bien lo beneficia personalmente, o bien salva a un grupo de sus amigos y personas muy cercanas de la bancarrota. De no firmarlo, estas personas quebraban y se les acababa la ruleta de la que han propinado por casi 45 años.

Como respuesta al ministro vocero, a continuación resumimos punto a punto todas las aristas y antecedentes disponibles a la fecha que contradicen las temerarias afirmaciones hecha por Bellolio ayer desde La Moneda:

BTG Pactual, Piñera y Enjoy sí están relacionados

Tal como afirma Alejandra Matus, las declaraciones de Bellolio se contradicen con la esencia misma del fideicomisio ciego. Ni Bellolio, ni mucho menos el Presidente Piñera tienen como saber -a ciencia cierta- qué no hay relación, precisamente por la condición de un “fideicomiso ciego”. Sin embargo, la relación existe, al menos de manera indirecta: BTG Pactual llegó a controlar casi un 10% de la propiedad de Enjoy a través de dos fondos mutuos, un fondo de inversión, una aseguradora y una corredora de bolsa. A partir de marzo de 2020, cuando comenzó la debacle, se fueron retirando hasta quedar solo la corredora y el fondo BTG Pactual Small Cap.

Estos clientes/aportantes de BTG Pactual son las AFP Habitat, Capital, Provida y Cuprum, y, eventualmente, el fideicomiso de Piñera.

Como estableció Alejandra Matus, al mismo tiempo de ser accionista de la sociedad, BTG avaló las boletas de garantía con que Enjoy ganó -sin tener los mérito-, la licitación del casino de Viña del Mar en 2018.

Ofreció 831.123 UF y una serie de obras de infraestructura que no fueron realizadas. Por esta razón las boletas debían hacerse efectivas y con ello BTG Pactual hacer la pérdida. Pero el presidente firmó un decreto que congeló el cobro y le dio, nuevamente, más tiempo a Enjoy.

La cuestión se resume a saber: a) si el fideicomiso puso recursos para apoyar la participación de Enjoy en la licitación y/o 2) para comprar acciones de la empresa en el pasado. Como consta en El Mercurio Inversiones, el 30 de enero de 2019 los Martínez Ascui vendieron 120 millones de acciones por un total 9,3 millones de dólares. La operación fue realizada a través de la corredora de bolsa BTG Pactual.

Cabe recordar que la licitación de viña tuvo lugar en junio de 2018, es decir, durante el gobierno de Piñera..

2. El hijo del presidente y Enjoy sí estuvieron relacionados

Como se sabía BP Acciones Preferentes, un fondo de inversión creado por Sebastián Piñera Morel, ingresó en la propiedad de Inversiones Inmobiliarias Enjoy SpA. Consta en el Hecho Esencial del 29 de enero de 2015. El monto comprometido ascendió a 31 millones de dólares de la época y el plazo era de 8 años. Era una suerte de préstamo disfrazado de aumento de capital

Dos años después, en mayo de 2017, Enjoy emitió bonos en el mercado internacional por 300 millones de dólares para cancelar una serie de compromisos: la adquisición del casino Conrad en Punta del Este, cancelar un préstamo sindicado con BBVA y pagarle a BP (Piñera Morel) sus 30 millones. ¿Se canceló íntegramente o queda aún un saldo?

Esta ha sido la práctica habitual del triángulo Piñera-Cueto-Martínez en los últimos treinta años. Una bicicleta financiera a tres bandas, con una aerolínea en uno de los lados, un casino del otro y en el tercero La Moneda.

3. El vínculo Krauss

Si hay alguien que tiene la clave del entresijo original entre las tres familias es el exministro del interior y exdiputado Enrique Krauss Rusque. Fue el “tío Enrique” quien llevó a Juan Cueto y Antonio Martínez a participar de la licitación del casino de Viña del Mar en 1975. Cueto y Martínez eran socios desde hacía varios años en negocios inmobiliarios y del calzado, habían coqueteado con la DC y se embarcaron en una aventura que les costaría cara: comprar un banco (el Concepción, reprivatizado ese mismo año) y usarlo en su propio beneficio.

Pero el tío Enrique fue también socio fundador y representante legal de una oscura sociedad fundamental en el despegue empresarial de Sebastián Piñera.

Su nombre era Importaciones y Exportaciones Invermex Limitada. La publicación de la escritura en el diario oficial identifica al otro socio como Luis Fernando Trueba Seguí, domiciliado en Hamburgo 136, México Distrito Federal.

Invermex figura en varias de las sociedades con las que Piñera mantuvo con vida a Bancard en los años 80, entre ellas Inversiones y Asesorías Santiago Limitada, sociedad que participa tanto en aquella como en otros negocios financieros e inmobiliarios que Piñera compartió con los Cueto antes de dar el gran salto.

Krauss es el eslabón entre estos negocios y el casino de Viña del Mar, la conexión que Bellolio niega con tanta vehemencia.

4. Piñera, Cueto y Martínez hicieron lucrativos negocios en los años 90.

Sebastián Piñera era un senador en ejercicio cuando la Corfo tuvo que hacerse cargo del estropicio de LAN. La aerolínea fue una de las últimas privatizaciones de la dictadura y el grupo controlador estaba peleado a tres bandas: la escandinava SAS, el abogado Jorge Carey y el sindicato de pilotos.

El gobierno de Aylwin tenía que hacer algo pronto, o de lo contrario la empresa quebraba. En 1993 se propició el ingreso de un nuevo accionista, que terminó siendo la familia Cueto. Por entonces estos controlaban una pequeña compañía de carga aérea llamada Fast Carrier, fundada en sociedad con Antonia Seguí, esposa de Antonio Martínez. Fue lo único que lograron salvar de la debacle de 1983 junto con la licitación del casino.

Los Martínez, por su parte, enfrentaban un escenario hostil en el municipio de Viña, con un alcalde de centroizquierda recién asumido, Rodrigo González. Un artículo publicado por la periodista Karen Cid en El Mercurio de Valparaíso, septiembre de 2000, cuenta como el flamante alcalde no solo no llamó a una nueva licitación, por el contrario, logró prorrogar el contrato de concesión en contra de la opinión de líderes locales del PPD, todo ello en el contexto de la campaña parlamentaria de 1993.

Curiosamente, el hoy diputado Rodrigo González es uno de los principales detractores de Enjoy en la cámara y encabezó la comisión investigadora.

En mayo de 1994 se procedió a subastar el último paquete accionario que mantenía la Corfo en LAN, un 24% del total. Se lo ganó nuevamente Cueto, pero en cuestión de días estos traspasaron el paquete a “dos sociedades vinculadas al senador Sebastián Piñera”, como informó la prensa de la época.

Silenciosamente LAN se fusionó con Fast Carrier y comenzó su despegue definitivo.

Fueron años de gran intensidad para el trío, que dejó tras sí un reguero de pistas de sus operaciones de compra y venta de empresas de papel para reducir la carga tributaria. Con la ayuda del abogado Fernando Barros Tocornal compraron, vendieron y fusionaron empresas con el fin de capitalizar lo único valioso que tenían todas ellas: sus pérdidas contables. Por eso se les llegó a llamar empresas zombi.

5. El directorio de Enjoy y el círculo íntimo de Piñera

A estas alturas se puede hablar de un “piñerómetro”: la presencia de determinadas personas en determinados directorios permite suponer la existencia de intereses económicos de la familia Piñera.

Nos referimos a José Cox Donoso, al abogado Fernando Barros Tocornal y, para efectos de Enjoy, Ignacio Guerrero Gutiérrez. Todos son miembros del círculo de hierro de Piñera. Cox y Guerrero están con él desde los años 80.

Guerrero y Barros prepararon la más grande de las operaciones tributarias de Piñera, la más grotesca de sus simulaciones: la operación Axxion.

Esta le permitió a Piñera vender su participación en LAN sin pagar impuestos, acogiéndose a una ley dictada por Ricardo Lagos: la famosa agenda procrecimiento acordada por el mandatario y la CPC.

Según información de la CMF, Ignacio Guerrero Gutiérrez fue director de Enjoy hasta la renovación del directorio de abril de 2020, cuando todo iba cuesta abajo. Siempre operó bajo el rótulo de “director independiente”. ¿Lo fue?

6. Deslindar responsabilidad en la Superintendencia que elige el propio presidente

Uno de los argumentos esgrimido ayer por el ministro Bellolio, tiene la responsabilidad en este caso, señalando: “Es la superintendencia de casinos, en este caso, a quien le corresponde responder y no al gobierno“. Sin decir que quien designa a este puesto (actualmente ocupado por Vivien Villagrán), es el propio presidente de la república, es decir, el propio Piñera. Y el caso de que esta entidad proceda en favor justamente de amigos del presidente, pone incluso en entredicho la supuesta independencia de este tipo de entidades, en las cuales su direcciones son designadas a dedos, y no por capacidad y gestión en beneficio absoluto del Estado, es decir, en beneficio y resguardo del patrimonio de todos y todas, que parece no haber sido este caso.

Conclusión:

Jaime Bellolio se equivocó al sostener que no existe ni ha existido vínculo entre Sebastián Piñera y Enjoy. Los antecedentes, por más que los involucrados hayan intentado borrarlos, están ahí. Operaciones tributarias, préstamos cruzados, directores en común. Viejas lealtades que se siguen cobrando porque así son los negocios.

