Desvinculada comisaria de la PDI que denunció abusos dentro de la institución

Tania Jara, comisaria de la Policía de Investigación (PDI), fue desvinculada de la institución a principios de diciembre, luego de que haya denunciado un caso de abuso sexual dentro del organismo.

De igual forma, denunció que recibió amenazas y amedrentamiento.

«El viernes 9 de diciembre me pidieron mi placa y me avisaron que sería desvinculada. Lo vengo advirtiendo hace meses. También me retiraron el teléfono que me habían dado cuando pedí protección. Me encuentro con licencia médica psiquiátrica, porque todo ha sido muy difícil. Haré uso de mi derecho a apelar, porque a pesar de todo, tengo un profundo cariño por esta Institución. Creo que es momento de hacer cambios profundos», expresó Jara, citada por Resumen.

Con Jara, ya son 38 los casos contemplados por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, instalada en mayo, y que reúne testimonios e información sobre abusos dentro de la PDI.

Hasta la fecha, la Comisión recibió 23 declaraciones sobre abuso laboral, abuso sexual, acoso, homicidios, suicidios, entre otros.

Consultado por el caso, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, se excusó al respecto y señaló que está inhabilitado para emitir declaraciones en el marco de la Ley 21.427, la cual permite a los funcionarios apelar sus desvinculaciones.

«No podemos hacer lo que la ley no permite. La modificación que introduce la norma pretende mejorar el sistema que había antes», indicó Monsalve.

Comisión que investiga a la PDI sesionará este miércoles

La Comisión que investiga los hechos dentro de la PDI le quedan dos sesiones de trabajo este año.

De igual forma, se acordó que este miércoles se sesionará de forma «secreta», a partir de las 8:30 de la mañana.

En esta sesión, se prevé recibir tres testimonios de alta complejidad. Los otros 12 casos tratarán de exponer el próximo lunes.

El trabajo de la comisión concluirá el próximo 22 de diciembre, no obstante, la diputada y miembro de la instancia,Claudia Mix, señaló la necesidad de extender las sesiones, para escuchar a todos los testimonios.

«Aquí estamos enfrentando un tema de extrema seriedad y las palabras de esta funcionaria fue, por decir lo menos, una falta de respeto y pido explicaciones a nombre de esta mesa y de las víctimas», puntualizó.