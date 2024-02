Día de la Lengua Materna: Recuerdan a Luis Quinchavil, profesor y activista del mapuzungun, detenido desaparecido por las dictaduras de Chile y Argentina

Día Mundial de la Lengua Materna

La idea de conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna fue una iniciativa originada en Bangladesh, donde surgió un amplio movimiento por la Lengua Bengalí. Un 21 de febrero de 1952, la policía y el ejército del Estado pakistaní, que ocupaba Bangladesh, abrieron fuego contra la multitud hablante – oyente de tal lengua que se estaban manifestando por sus derechos lingüísticos en Dhaka (Bangladésh), generándose una masacre.

La Conferencia General de la UNESCO de 1999 lo adoptó como un día oficial y a partir del año 2000 se observó que en diferentes países del mundo se han realizado diversos tipos de manifestaciones.

Según la UNESCO, al menos el 43% de las 6.000 lenguas que se estima que se hablan en el mundo están en peligro de extinción. Tan solo unos pocos centenares de idiomas han tenido el privilegio de incorporarse a los sistemas educativos y al dominio público, y menos de un centenar se utilizan en el mundo digital.

Dicho organismo ONU ha señalado: “La diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada con un mayor número de lenguas que desaparecen. Cada dos semanas, como promedio, una lengua desaparece, llevándose con su desaparición todo un patrimonio cultural e intelectual”.

Recuerdan al profesor, educador y activista por el mapuzungun: Luis Quinchavil Suárez

Un 19 de febrero de 1981, fue desaparecido Luis Suárez Quinchavil y cada 21 de febrero se conmemora El Día Mundial de la Lengua Materna y en atención a ello, Kimeltuwe, materiales de mapudungun, publicó un homenaje: “Fachiantü, 1981 txipantu mu, ñamümkunugey ta Luis Quinchavil em, weychafe ka kimeltuchefe mapuzugun (…) Goymalayafiyiñ, petu mogeley ta Luchu Quinchavil!”.

“Este día en el año 1981, fue detenido y hecho desaparecer Luis Quinchavil, activista y profesor de mapuzugun. No lo olvidaremos, todavía vive el peñi Luis Quinchavil”.

¿Quién fue Luis Quinchavil Suárez?

Luis Quinchavil Suárez, mapuche, de comunidad en la comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía. Nació el 26 de agosto de 1938. Fue un académico y dirigente campesino mapuche en la Provincia de Cautín. También militó en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) al momento de su desaparición forzada en 1981.

En su estancia en Países Bajos, contribuyó en la elaboración del libro A grammar of Mapuche de la lingüista holandesa Ineke Smeets.

Golpe de Estado

Tras el golpe de Estado en 1973, Luis, también conocido como Quincha, fue detenido por el Servicio de Inteligencia del Ejército el 23 de noviembre de 1973.Fue condenado por un consejo de guerra a la pena de 7 años de presidio, pero se acogió al decreto ley 504, conmutando su pena por la de extrañamiento en 1976. De esa forma, dicho año, llegó a Países Bajos donde trabajó como profesor de mapudungun en la Universidad de Leiden. Entre 1977 y 1980, colaboró con Ineke Smeets para la elaboración de una gramática de la lengua mapuche titulada A grammar of Mapuche.

En diversos relatos, se le recuerdan pasajes de su historia Junto Rafael Railaf, mapuche de la comuna de Lautaro en la Región de la Araucanía, también exiliado en Holanda, quien también vivió una serie de persecuciones y torturas por la dictadura militar. Railaf falleció en marzo del 2023 y se le consigna como uno de los fundadores del Movimiento Campesino Revolucionario.

Detención y desaparición de Luis Quinchavil Suárez

El 19 de febrero de 1981, fueron detenidos en la frontera chileno argentina en el sector de Paimún, José Alejandro CAMPOS CIFUENTES, estudiante de enfermería y Luis QUINCHAVIL SUAREZ, ex dirigente Mapuche, ambos militantes del MIR, quienes intentaron ingresar a Chile clandestinamente, en la denominada «Operación Retorno». Ellos habían sido condenados anteriormente por Consejos de Guerra a penas privativas de libertad, que le fueron conmutadas por extrañamiento en el año 1975, por lo que tenían prohibición de ingreso al territorio nacional.

Los antecedentes que se conocieron sobre estos hechos, relacionados con los operativos de la CNI que dieron como resultado la desarticulación de actividades guerrilleras en el sector de Neltume en el año 1981, condujeron a esta Comisión a la convicción de que José Campos y Luis Quinchavil fueron detenidos por gendarmes argentinos en la frontera, quienes los pusieron a disposición de agentes de seguridad nacionales, en manos de quienes desaparecieron, en violación de sus derechos humanos.

“Luis Quinchavil Suárez, Nombre político Quincha; Detenido por la gendarmería argentina en un lugar cerca del Paso Huahum en la frontera con Chile el 19 de febrero del 81; luego fue entregado a los aparatos represivos de la dictadura chilena y desde entonces esta desaparecido. Era obrero agrícola, originario de Nueva Imperial, Temuco; soltero. Tenia 38 años de edad”, consigna una publicación del Comité Memoria Neltume: “Guerrilla en Neltume”.

“El Viejo Quinchaera mapuche de estirpe que durante su exilio en Holanda llegó a ser profesor de la Facultad de Letras de la prestigiosa Universidad de Leiden. Su gran aspiración era la de todo el pueblo mapuche: la recuperación para su pueblo de las tierras ancestrales. Era un tipo tranquilo, jovial, conversador y alegre. Además era muy buen cocinero, era como su vocación oculta porque disfrutaba con la cocina. Se hacia querer el Viejo”, se destaca en la publicación.

El último relato que se conoce

En base al testimonio de un sobreviviente, la detención de Quincha y Campito, teniendo como fuente el Museo Neltume, se desprende el siguiente relato que da cuenta los últimos momentos que se le vio con vida a Quincha y Campito. Reproducimos en forma íntegra:

Nos encontramos subiendo la cordillera con destino a la frontera no más de tres horas del límite, todo esta saliendo como se planifico el viejo Quincha como le deciamos todos cariñosamente ,con la festividad con la que se relacionaba con todo el mundo,esta caminando super bien apesar de que no termino su etapa de recuperación de la operación a la rodilla ,como nos sorprendío la madrugada ,por seguridad ya que ese camino es utilizado no por poca gente que pasa pa la argentina buscando mejores soles, decidimos buscar un lugar para pasar el día y continuar la marcha la noche siguiente nos metimos en una cueva natural que hay en el terreno y nos dispusimos a descansar estabamos bastante cansados ya, por la larga caminata recorrida ya , seguro nos dormimos como en nuestra casa , cuando me despierta Campito para decirme que tenía mucha sed y yo le digo «sale al camino y con harta precaución y camina un poco hacia arriba y seguro encontraras una vertiente lleva una cantinplora»y en eso escucho al Quincha que le dice ¡yo te acompaño! y salen del hoyo , el sol ya esta alto pasan unos minutos y escuchamos voces y sonidos de cabalgadura como en un tropel yo me asomo al camino y logro ver que viene un grupo de militares gendarmes como le llaman ellos,raudamente me sumerjo en el hoyo y en riguroso silencio los escuchamos pasar casi por encima de nuestras cabezas van conversando como si nada,vuelvo asomarme y desde atras veo que son un pelotón de alrededor de quince hombres y sus respectivas cabalgaduras pensando que el ruido producido por las herraduras de los caballos sobre un camino muy empedrado alertara a los compañeros , permitiendoles ocultarse en el espeso follaje del sector , con Rigo sin decir palabra alguna con el corazon apretado esperamos que vuelvan los compañeros, pasan miles de segundos y no llegan hasta que sentimos pisadas de caballos y algunas voces pasan frente al hoyoy escuchamos al Campito decir «tenemos nuestras cosas en un hoyo por aquí» y al Quinchi como querer distraer la atención del milico y que le vamos a decir a su jefe allá abajo? y siguen bajando me asomo al camino y puedo ver que son dos milicos a caballo que llevan de arreo a nuestros dos compañeros .Rapidamente sacamos nuestras cosas y ordenamos las de el para fortalecer la idea de quedarnos los dos solos , abandonamos la cueva que esta en dirección al rio cien metros hacia abajo desde ese lugar logramos ver pasar por el puente que llega mas arriba a los compañeros y a los milicos nos quedamos observando el puente y luego de una hora aprox vuelven los cuatro hacia arriba,llegaron a buscar sus cosas porque luego de un rato los vemos pasar por el puente cargando sus mochilas , pasamos el día en ese lugar logrando ver por la tarde los militares de regreso que habían subido a la frontera los sentimos bañarse en el río alegremente y a la mañana siguiente sentimos ruidos de camiones y pudimos darnos cuenta por la algarabia que hicieron que cargaron los caballos y se retiraron del lugar , es el dia 19 de febrero del año 1981, durante ese día no hubo ningun movimiento sobre el puente por lo que al anochecer junto a Rigo y acongojados por lo que había sucedido con nuestros queridos compañeros , seguimos la marcha ingresando a Chile, llegamos a Temuco y pudimos informar por escrito lo sucedido. Con los años se logro ubicar el lugar preciso de la detención y colocar un pequeño memorial.

Ellos siguen en calidad de detenidos desaparecidos y existe una causa judicial en curso .Gloria eterna para ellos la lucha continúa .

