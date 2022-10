Día de las áreas protegidas: Requieren urgente que Ministerio del Medio Ambiente intervenga ante concesiones ilegales salmoneras

Organizaciones de Chiloé, Aysén y Magallanes, informaron al gobierno de ilegalidades en las más de 280 concesiones salmoneras en áreas protegidas.

Sostienen que alguien tiene que responder con respecto a una serie de ilegalidades e irregularidades en este tipo de concesiones, ya que la institucionalidad pública no ha funcionado para su caducidad efectiva.

Reunión con el ministerio del Medio Ambiente

Organizaciones de Chiloé, Aysén y Magallanes se reunieron vía telemática con el Subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño Ugalde, en calidad de Ministro subrogante ya que la titular (Maisa Rojas) se encontraba fuera del País.

Allí, uno de los puntos principales tratados, fue la denuncia de la Fundación Terram, con el fin de interiorizarse sobre las concesiones caducadas de la industria salmonicultura y que se encuentran activas dentro de áreas protegidas, lo que, a juicio de las organizaciones, serían unas 280 que están en cinco áreas protegidas de Aysén y Magallanes.

Reacciones

Alejandro Nuñez, presidente de la Fundación Ciudadanos y Clima, con sede en Tierra del Fuego, en Magallanes, expresó con respecto a este tipo de concesiones: “Me parece que es algo grave y que de alguna forma no hemos visto que se pronuncie alguna autoridad, lo cual complica al ambientalismo, que no debería ser la sociedad civil la que deba estar levantando este tipo de situaciones, sino las instituciones públicas, en el marco de los trabajos de fiscalización y otros”.

En lo que fue la reunión en sí misma, Nuñez manifestó: “De alguna manera, creo en el diálogo, siento que han sido importante que hayamos conversado, que nos hayan recibido y que de alguna forma hay un compromiso de llevar esto a la Ministra y que esto pueda ir avanzando en lo que se requiere del punto de vista político, también jurídico y legislativo”.

El representante de la Fundación Ciudadanos y Clima de Magallanes, también destacó: “Entonces bajo este punto que, nos fuimos de la reunión, por lo menos de mi parte y varios integrantes, con esta idea de que existe un diálogo, que hay un compromiso, pero creo que nos falta un poco más de saber qué va a suceder en lo inmediato. De alguna forma, sabemos que cada día que pasa, se sigue contaminando, se sigue destruyendo, se sigue afectando, no solo el ambiente, sino que el paisajismo, lo social y eso a la larga afecta al sistema económico, entonces, debe haber, debe existir, propiamente, una salida de estas de estas salmoniculturas que se encuentran en parques regionales en un marco de transición justa”.

Finalmente indicó: “Por mi parte, quedo esperanzado, confiado, de que las autoridades de este gobierno ecológico, va de alguna manera a buscar en un corto plazo, la manera de poder llegar a buen término, con respecto a lo que se está pidiendo desde la ciudadanía”.

Por su parte, Peter Hartmann, Director CODEFF Aysen, señaló con respecto a la reunión: “Se agradece la oportunidad, porque a otros subsecretarios anteriores ni siquiera le hemos visto la cara. Por nuestra parte extendimos nuestras inquietudes y podríamos decir que el subsecretario respondió, podríamos decir, de una forma diplomática”.

Sin embargo, para el representante de Codeff, no quedó muy claro si se va a solucionar. “La solución señalada venía más bien por el lado de la nueva ley de pesca y acuicultura, porque tienen las ganas, la intención, lo que no vemos es ¿cómo lo hacemos?, entonces estábamos nosotros proponiendo posibilidades, de terminar con las concesiones de las salmoneras, que son prácticamente sagradas e intocables, incluso las de transnacionales que producen daño dentro de parques nacionales, son intocables, una cosa muy insólita, porque están absolutamente ilegales y nadie cumple la ley y nadie hace cumplir la ley con respecto a concesiones caducadas que están hace años”

Hartmann, denunció: “Hay concesiones que han superado los 25 años que podrían caducar también. Hay muchas formas, pero el tema al final es la voluntad y aparentemente, según el subsecretario hay voluntad y lo que queremos ver es cómo lo llevan a la práctica”.