Con estas palabras Aprofa -organización con casi 60 años de trayectoria en la defensa de los Derechos sexuales y Reproductivos- conmemora el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria, una fecha que se rememora cada 14 de julio en todo el mundo, con el objetivo de visibilizar a las personas que no se identifican con ninguno de los géneros tradicionalmente asumidos.

¿Qué podemos entender por Género no Binario?

Solemos creer que hablar de género no binario es algo actual, pero no podemos olvidar que en la historia antigua se encuentran las primeras referencias a personajes de la mitología, deidades o personas que no eran representadas ni como hombres ni como mujeres. En el presente, ha alcanzado gran controversia hablar de género no binario o fluido, y lo entenderemos en simple como aquel que no es femenino ni masculino.

¿Por qué hablamos de no Binario?

Desde la organización sin fines de lucro, argumentan que tradicionalmente comprendemos la sociedad como una oposición estricta de dos bandos, es decir desde un binarismo. “Hablamos de no binario cuando salimos de la dualidad de género e incorporamos un tercer género o un género fluido que transita entre dos o más géneros de forma perpetua o esporádica”, enfatizan.

Asimismo, agregan que “es importante destacar que las personas no binarias existen. Todas las personas merecen reconocimiento social y jurídico independiente de su orientación, identidad o expresión de género”.

Cifras en Chile

Según el Informe Anual de Derechos Humanos en su vigésima edición, llevado a cabo por el Movilh durante 2021, el 73,9% de la población no binaria encuestada indicó que sufrió vulneraciones asociadas al género al menos una vez en su vida.

“A pesar de que en Chile se ha avanzado en el ámbito legal, luego de que en 2022 se entregara la primera cédula de identidad a una persona no binaria en Chile, como país aún nos falta progresar en varios ámbitos, tanto legal como social, para lograr que se integre, proteja y respete a las personas que se identifican con el género no binario”, indican desde Aprofa.

Además, aseguran que “es fundamental hacer cambios estructurales, que se facilitarían con la existencia de una Ley en Educación Integral de la Sexualidad, para que, desde edades tempranas, comprendiéramos que existen personas que se identifican más allá de lo femenino y/o lo masculino, para apreciar la diversidad en todas sus dimensiones”.

Por Simona Paranhos S.

