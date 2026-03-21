Día Mundial del Agua: Organizaciones convocan a marchar contra el modelo extractivista y la regresión ambiental

Organizaciones socioambientales llaman a manifestarse para exigir la desprivatización del recurso natural y frenar las medidas del gobierno de Kast.

En el marco del Día Mundial del Agua, el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA) y Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio (MOSACAT) convocan a una gran marcha este domingo 22 de marzo a las 11:00 horas desde el Metro Universidad Católica en Santiago. La movilización busca denunciar la crisis hídrica que atraviesa Chile, justo cuando el nuevo gobierno ha frenado varios decretos que protegían la naturaleza y el medio ambiente.

En conversación con El Ciudadano, Cristóbal Rodríguez, vocero nacional de MODATIMA, explica que Chile se encuentra en un escenario extraño, debido a que contamos “con un modelo de agua privatizada en dictadura, lo que nos tiene como un caso único en el mundo”, comenta. Para él, es urgente salir a la calle debido a la crisis del clima y a la nueva administración liderada por José Kast, que parece no tener interés en cuidar el planeta ni los territorios.

El vocero critica que las autoridades están poniendo en riesgo el futuro por mantener una agenda que ignora los problemas ecológicos. Rodríguez señala que hoy el Gobierno está “sacrificando la naturaleza, la vida de las personas y de las generaciones futuras”. Según explica, la marcha no es solo por el agua, sino por la forma de explotar la tierra que gasta demasiados recursos naturales sin pensar en el bienestar del país.

Para el representante de MODATIMA, el problema es una realidad que se vive todos los días en muchos hogares del país y que no se puede ignorar, asegurando que “1.400.000 personas a la hora de almuerzo, el agua que tienen sale de un camión aljibe”. Por esta razón, cree que es deber de todos protestar cuando tantas familias no pueden ni siquiera tomar un vaso de agua.

Sobre quienes no creen en el cambio climático, Rodríguez es claro en decir que viven fuera de la realidad y solo ensucian la discusión. “Sabemos que es un privilegio el tener agua hoy día, pero no debiese ser en un país que tiene tantas montañas, tanto glaciares”, afirma el vocero.

La marcha también busca mandar un mensaje a los ministros del gabinete para que digan cuánta agua poseen realmente. En este sentido, el dirigente cuestiona que el gobierno hable de ahorrar dinero público pero no sea transparente con sus propios negocios de agua, señalando que “es fácil recortar el gasto fiscal, recortar medio ambiente, pero no vemos en ningún caso que esos ministros transparenten en cuánta agua tienen”, reclama.

Esta manifestación busca cerrar el primer mes de mandato de José Kast, un periodo que para organizaciones como MODATIMA ha sido de muchos ataques a los derechos ganados. Rodríguez sostiene que la organización social sigue en pie y que no permitirán que la vida se vuelva más precaria. Para él, el sistema actual está “precarizando la vida a ese nivel en el que das la llave en la mañana y no sale agua”, sostiene.

Como reflexión final, Cristóbal Rodríguez invita a sumarse a esta marcha el domingo para proteger el futuro de los chilenos. El vocero advierte que mantener este sistema “va a traer consecuencias directas en cada una de las familias de este país, encareciendo su vida, el acceso a la energía, la canasta familiar”, y por otro lado, encarecer las posibilidades de las generaciones futuras.

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