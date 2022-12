Diputada Acevedo exige la salida del director de seguridad pública de Coronel por dichos negacionistas y anticomunistas

Así calificó la diputada María Candelaria Acevedo (PC) la publicación del Director de Seguridad Pública (DSP) del municipio de Coronel, Iván Segura, quien en el marco de la exhibición de la obra «Valentina Navegando la Memoria del río Biobío«, sostuvo que la obra es “ordinaria… ensuciando la mente de los niños sin autorización de los padres”, agregando que esta contiene el “tipo resentimiento comunista que nunca cambiará”, argumentó.

Negacionismo y anticomunismo

Ante esto, la parlamentaria aseguró que no “es absolutamente inaceptable que un director municipal emita declaraciones en donde el negacionismo y el anticomunismo brota por todas partes”, añadiendo que estas declaraciones atentan contra la democracia en general, y en particular atacan a aquellos familiares que hemos sufrido violaciones a los derechos humanos y que hasta el día de hoy buscamos a nuestros desaparecidos, y mantenemos la lucha por el rescate de la memoria, “siendo esta la mejor vía para que no se repitan las atrocidades cometidas en la dictadura cívico-militar”.

Redes sociales y libertad de expresión

La diputada, oriunda de Coronel, reflexionó sobre el uso de las redes sociales, señalando que cada vez se tornan en un problema más grave para la democracia, todo esto amparados en una “libertad de expresión muy mal entendida”.

Salida del DSP de Coronel

Debido a esto, la congresista exigirá las disculpas desde la Municipalidad de Coronel, solicitando además, la salida de quien hasta el momento ejerce como director de seguridad pública del municipio coronelino.

