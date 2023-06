Diputada Camila Rojas sobre sueldo mínimo: “Es un avance histórico”

Durante la tarde de ayer se aprobó el aumento de salario mínimo gradual, es decir, de $410.000 a $440.000 durante el mes de mayo, a $460.000 durante el mes de septiembre y a $500.000 en julio de 2024. Se trató de una votación vertiginosa pues a pocos minutos de iniciar la sesión el diputado de Renovación Nacional Frank Sauerbaum anunció que la derecha no había llegado a acuerdo con el gobierno respecto del proyecto de ley.

La diputada de Comunes, miembro de la Comisión de Hacienda, Camila Rojas, señaló que esto se debería principalmente a cálculos electorales e intentos de golpear al gobierno: “Varios lo dijimos en nuestras intervenciones: había un intento bastante mezquino por parte de la derecha de que el Presidente Boric no pudiera señalar en su cuenta pública de este jueves, el aumento del salario mínimo como parte de los avances de gobierno. Creo también que es parte de los cálculos electorales que saca Chile Vamos, donde ven que perdieron espacio en comparación a Republicanos y creen que convertirse en su vagón de cola es una buena estrategia”.

La parlamentaria también agregó que no habían argumentos ni estudios suficientes para respaldar el rechazo a esta iniciativa, declarando que “pese a que la derecha quiso asociar un aumento del desempleo ficticio al aumento del salario mínimo, no presentaron ningún informe, estudio o dato que respalde eso. Lo que yo señalé es que hay evidencia empírica, incluso del premio Nobel de Economía, David Card, que señala que el aumento del sueldo mínimo, cuando se hace de manera gradual y sobre todo cuando hay apoyo estatal, no aumenta el desempleo. Y eso es lo que hemos visto en este proyecto de ley”.

La diputada sanantonina catalogó este como “un avance histórico», agregando que no sólo debido al aumento mismo sino también por el subsidio a las pymes. Rojas dijo que este “es el mayor apoyo que han tenido las pymes en un aumento de salario mínimo. Es evidencia de cómo avanza este gobierno: con gradualidad, con responsabilidad, y sobre todo con diálogo y participación social, tal como lo hemos visto, por ejemplo, con las 40 horas”.

Al mismo tiempo, la parlamentaria aprovechó de dar algunas luces sobre lo que se espera escuchar en la Cuenta Pública del Presidente Boric a realizarse este jueves 1 de junio: “creo que lo que vamos a escuchar son avances importantes que hemos tenido en este año y medio de gobierno, que muchas veces no se reconoce, pero han sido tremendamente significativos para mejorar la vida de las personas. Y en cuanto a los anuncios, más allá de lo que se diga o no se diga, yo espero que este sea el gobierno que del puntapié inicial a la condonación de las deudas estudiantiles y a un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, para avanzar en consolidar realmente la educación como un derecho social y no un negocio”.

