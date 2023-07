Diputada Gloria Naveillán ¿Encubridora de un delito de violación de Martín Pradenas?

Diputada Gloria Naveillán supo de una violación de Martín Pradenas y guardó silencio

Los hechos habían sido señalados el 2021 por AraucaniaDiario, resguardando el nombre de la víctima, sobre el caso de una joven que denunció a través de redes sociales que ella había sido violada por Martín Pradenas, condenado por una serie de delitos de índole sexual. De acuerdo a la versión de este medio, la joven habría decidido “no hacer una denuncia formal”.

Sin embargo, la diputada de la Araucanía, con cupo Republicano e integrante del APRA, Gloria Naveillán, estaba al tanto de los hechos ya que estaría relacionado con una joven familiar. La parlamentaria fue acusada por el padre de Antonia Barra, quien incluso, señaló que ésta, habría instado a la víctima a no denunciar.

“Y ella habría sido la séptima denunciante, de no haber sido por su tía, la diputada Gloria Naveillán (ex Republicanos)”, según lo informado por Alejandro Barra -padre de Antonia Barra- quien lo dijo en el programa de televisión Meganoticias. “Es más, esta presunta séptima víctima de Martín Pradenas quería denunciarlo, pero la hoy diputada la habría convencido de no hacer la denuncia”, consigna así AraucaníaDiario.

La diputada reconoció que estaba al tanto de los hechos, sin embargo, apuntó contra Alejandro Barra. A través de una declaración pública, la parlamentaria señaló: “Pretende enlodar mi nombre usando lo que le sucedió a mi sobrina y sin importarle el tremendo daño que le está ocasionando a una mujer joven que ha sufrido mucho y que está luchando por superar esta tremenda situación, sin medir las consecuencias que para ella puede tener lo que el señor Barra dice. No sé si su afán es política o simplemente mediático. Lo único que sé es que nadie tiene derecho a dañar a una persona que ha pasado un calvario y más aún por un medio público”.

La declaración de Naveillán conllevó a que diversas personas comenzaran a atacar a Alejandro Barra en redes sociales. El padre de Antonia, desmintió la defensa de la diputada en una entrevista con el programa “La Voz de los que sobran”.

#LaVozDeLosQueSobran | Alejandro Barra: "Yo he llorado en la intimidad, lloro por mi hija, sufro mucho, por todo lo que sucedió. Por eso me emputece todo el daño que nos hizo la defensa en el primer juicio, y ahora esta señora [la diputada @glorianaveillan] nos dice lo mismo dos… pic.twitter.com/130Xzcanm1 — La Voz De Los Que Sobran (@delosquesobran) July 10, 2023

“Estoy diciendo la verdad, lo que sucedió y menos será mi responsabilidad… porque (la diputada) me quiere atribuir una responsabilidad de lo que le puede pasar a su sobrina. Eso es grave para mí”, acusó más tarde el padre de Antonia.

Barra insistió en su acusación: “Esta diputada persuadió a su sobrina para que no persistiera en su denuncia porque ella quería testificar. La señora Gloria no es una señora sin educación, ella tiene asesores y hace rato participa en este movimiento”.

Finalmente Alejandro Barra manifestó con evidente enojo: “Esta señora dice: ‘Ella quería testificar’ y que ‘fui yo el que no quiso aceptarla’. Como si yo fuera un todopoderoso. (La diputada) tendría que haber dicho: ‘Me equivoqué. Lo siento, y se acabó’”

Además, expresó su dolor y frustración por todo lo sucedido, resaltando el daño causado por la defensa en el primer juicio. “Yo he llorado en la intimidad, lloro por mi hija, sufro mucho, por todo lo que sucedió. Por eso me emputece todo el daño que nos hizo la defensa en el primer juicio, y ahora esta señora nos dice lo mismo dos años después”, cerró.

Diputada Naveillán ¿encubridora?

El medio Interferencia, realizó un reportaje el 2020, señalando que el abuelo materno de la hija de Martín Pradenas, Francisco Alanis, fue presidente de la Asociación para la Paz y la Reconciliación de La Araucanía (APRA) y un importante empresario y líder gremial de la zona. De acuerdo al medio, Alanis también participó en el recurso de protección que obligó a la familia de la víctima a “abstenerse de efectuar publicaciones ofensivas o descalificativas” contra el imputado.

Gloria Naveillán ha sido una de las caras visibles de APRA, quien en su perfil de Wikipedia, aparece identificada como “antiindigenismo” y “antimapuche”, agrupación vinculada a sectores del latifundio regional, identificados como un grupo “potencialmente paramilitar”, según informe reservado del 2015 de carabineros, de acuerdo a publicación de Ciper Chile.

Para mayor abundamiento, de acuerdo a a legislación vigente, «es encubridor», según el artículo 17 del Código penal, quien: «con conocimiento de la perpetración de un crimen o de un simple delito o de los actos ejecutados para llevarlo a cabo, sin haber tenido participación en él como autores ni como cómplice».

“En la doctrina penal clásica se entiende el encubrimiento como una forma de participación. La disposición citada establece cuatro modalidades de encubrimiento, dentro de las cuales se encuentran presente como característica el ser posteriores a la ejecución del delito y que el encubridor conozca el hecho perpetrado”, señala así un documento del Senado.

Es importante señalar, que la Diputada reconoce públicamente estar al tanto de este delito de connotación sexual, a vista y paciencia del Ministerio Público, omitiéndose los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal, consigna quiénes están obligados a denunciar, y en su letra b) señala entre ellos, a los fiscales y los demás empleados públicos, de los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones, debiendo hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal.

“… hay un caso de una víctima que lo publicó en las redes sociales, se comunicó con nosotros, le pregunté: ¿te violó?, sí, me violó y ella lo dijo y que ya estaba superándolo, una psicóloga recién egresada que quería denunciar …«, contó Alejandro Barra según publicación de Araucanía Diario.

«… y lo iba a hacer y tengo antecedentes que lo iba a hacer. Al día siguiente me llama el hermano y me dice dejémoslo hasta aquí porque mi tía, mi tía, mi tía, y mi tía y habló mucho de su tía. La tía es la señora Gloria Naveillán y ella no apoyó a su sobrina que iba a realizar (la denuncia) … me gustaría decírselo en la cara a la señora Gloria Naveillán”, acusó Barra, relata el medio.

