Diputado Winter enviará oficio al CNTV por franja del Rechazo: Acusa de alegoría de la violencia

El diputado Gonzalo Winter anunció que enviará un oficio al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por una pieza audiovisual, que fue transmitida este domingo por la franja del Rechazo.

«Lo expuesto hoy en la franja del rechazo es inaceptable. No podemos permitir que ese tipo de mensajes circulen en televisión abierta y en horario de protección a menores. Enviaremos oficio a CNTV por la emisión de este contenido que atenta con los valores de nuestro país», escribió Winter en su cuenta en la red social Twitter.

Lo expuesto hoy en la franja del rechazo es inaceptable. No podemos permitir que ese tipo de mensajes circulen en televisión abierta y en horario de protección a menores. Enviaremos oficio a CNTV por la emisión de este contenido que atenta con los valores de nuestro país. pic.twitter.com/XPL7Ii7oLi — Gonzalo Winter #apruebo 🌳🇨🇱 (@gonzalowinter) August 22, 2022

El diputado acusa que, en este material audiovisual, se hace «alegoría de la violencia».

«La alegoría que pretende hacer la pieza es reprocharle a la Convención Constitucional no haber tenido la misma actitud, es decir, traslada la responsabilidad de la violencia hacia sus víctimas y especialmente a las víctimas que hacen la denuncia para que el Estado de Derecho se imponga por sobre la violencia», afirmó, citado por Radio Agricultura.

El video al que hace alusión el diputado muestra el relato de una persona que trabaja en el comercio sexual y que recibió un disparo de un cliente, el cual lo dejó en una situación de convalecencia por más de un año, pero no denunció el hecho “por amor”.

“Y se me metió en la cabeza una frase: ¿y si nos quisiéramos más? Nada de esto hubiera pasado. Unos días después un señor de la PDI fue a tomarme un testimonio al hospital, pero yo no podía dejar de pensar en la cara del hijo de ese cliente. ¿Qué iba a pasar con ese cabro si además su viejo se va a la cárcel? Al final no demandé al cliente, fue como mi primer acto de amor”, se señala en la pieza audiovisual.

«Esta pieza termina siendo una alegoría de la violencia y termina siendo una pieza que invita a no denunciar este tipo de actos, es decir, a no hacer justicia», expresó Winter en el material audiovisual, publicada en sus redes sociales.

Aseveró que el oficio se presentará para exigir una explicación de «cómo fue que se consideró que esta pieza era apta para un horario de menores».

«Dentro de mis atribuciones como diputado, vamos a oficiar al Consejo Nacional de Televisión para que explique cómo fue que se consideró que esta pieza era apta para un horario de menores y si es que es posible que esta pieza siga apareciendo», sentenció.