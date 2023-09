Diputados solicitan al ministro de Justicia que Punta Peuco sea destinado a mujeres embarazadas

Diputados de la bancada oficialista presentaron este lunes una carta al ministro de Justicia, Luis Cordero, para que respalde una iniciativa que establece convertir Punta Peuco en un centro para madres y mujeres embarazadas.

En la misiva — refiere el portal ADN—, los diputados señalan que los actuales reclusos podrían ser trasladados a otros módulos especiales o cárceles, tales como Colina I.

La iniciaitva podría debatirse este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados, en una sesión especial.

La información la dio a conocer el diputado del Partido Socialista (PS), Juan Santana, quien manifestó que esta sesión fue solicitada por el bloque oficialista para el debate de este proyecto de ley.

«Esta sesión especial tiene como objetivo solicitar al Gobierno la posibilidad de repensar el uso que se le está dando al centro penitenciario Punta Peuco para cambiarlo y otorgarle ese espacio a la que hemos denominado como población prioritaria, que son particularmente mujeres embarazadas o madres», manifestó el diputado socialista.

Esto —recalcó el parlamentario— podría ir dirigido a la misma idea que tenía la expresidente Michelle Bachelet, quien indicó la necesidad de «repensar el uso que se le tiene a esta cárcel»

Hace dos semanas, se reveló que, durante su gobierno, la expresidenta habría dado la orden de cerrar Punta Peuco, pero no se produjo.

“Di la orden, no se produjo, no me hicieron caso, pero…”, afirmó con una risa irónica.

Por otra parte, el diputado comunista Luis Cuello manifestó que “nos parece que el otorgamiento de privilegios para criminales de lesa humanidad es también una forma de impunidad, y creemos que el momento adecuado para realizar una acción que signifique redestinar o el cierre simbólico de Punta Peuco, es justamente este año que se conmemoran los 50 años del golpe de Estado”.

Para el parlamentario del PC sería como cumplir con una «demanda histórica de los movimientos de derechos humanos» y una forma de «restablecer el Estado de derecho, la igualdad entre la ley».