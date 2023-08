ExPresidenta Bachelet y su intención de cerrar Punta Peuco: «Di la orden, no se produjo, no me hicieron caso»

Durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018), la mandataria hizo una promesa a Carmen Gloria Quintana, una de las víctimas del Caso Quemados respecto a cerrar el penal Punta Peuco, la cual nunca fue cumplida.

La ex jefa de Estado les a primera invitada del nuevo programa “CNN 50, Testimonios de la Historia”, que aborda temas relacionados con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

La primera de las entrevistas se estrenará este jueves a las 22.00 horas, por CNN Chile, y en este espacio Bachelet se refirió a lo que sucedió con el cierre del centro penitenciario donde se encuentran detenidos militares y agentes del Estado implicados en violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet.

Según un extracto de la conversación revelado por referido medio en redes sociales, la expresidenta aseguró que ella ordenó el cierre de Punta Peuco, pero no se produjo.

“Di la orden, no se produjo, no me hicieron caso, pero…”, afirmó con una risa irónica.

Ante esta revelación, el periodista Matilde Burgos le señaló: “No le hicieron caso, pero usted era presidenta…”.

“Sí, pero quien tenía que hacerlo no me hizo caso”, aseguró la exmandataria.

Negativa de Jaime Campos habría impedido cierre de Punta Peuco

Durante su segundo mandato, siempre estuvo en boca de todos que desde el Palacio de La Moneda tenían todas las intenciones de cerrar el penal.

Aunque Bachelet no lo nombró directamente en la entrevista, la negativa de cerrar el centro se habría producido por parte de Jaime Campos, quien fuera ministro de Justicia en su segunda administración, y quien se habría rehusado a firmar el documento que confirmaba la clausura del recinto.

La Tercera recordó que en marzo de 2018 el propio Campos -de acuerdo al relato del en ese entonces presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco- habría reconocido que se negó a cumplir la orden, incluso frente a la propia Michelle Bachelet.

Campos indicó que al retirarse el día viernes 9 de marzo de su cartera, al término del segundo mandato de la expresidenta, no habría recibido ni decreto ni orden vinculada a un eventual traslado de presos de Punta Peuco.

En completo sigilo, Bachelet apostaba por cumplir su promesa más polémica: trasladar a los reos de Punta Peuco, recinto ubicado en la comuna de Til Til, hacia Colina I. La idea de realizar este cambio era transformar al penal en uno de carácter humanitario, donde los enfermos terminales y mujeres embarazadas puedan pasar sus días de encarcelamiento.

Dicho plan tomó forma el día sábado en la mañana, cuando el entonces ministro del Interior, Mario Fernández, citó a Campos para discutir la clausura y el titular de Justicia se negó, alegando que cumplir el cierre a vísperas de que terminara el gobierno de Bachelet no tenía sentido por lo que no firmaría ningún documento para concertar el plan.

Según el citado medio, luego del término de la reunión y alrededor de las 4 de la tarde de ese sábado 10 de marzo, Campos volvió a recibir un llamado para citarlo a un encuentro en La Moneda, que tendría lugar a la mañana del día siguiente, justo en el momento previo en que los ministros se sacarían la última foto con la Presidenta en los patios del Palacio, un par de horas antes que se terminara el gobierno.

En esa reunión con Fernández, y la propia Michelle Bachelet, quien le insistió cumplir la medida, Campos ratificó su negativa y recalcó -frente a la entonces presidenta que los reclusos de Punta Peuco califican como enfermos terminales.

Correos secretos sobre la intención de clausurar el penal

Carmen Gloria Quintana, sobreviviente del ataque incendiario que una patrulla militar realizó contra ella y el asesinado fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri en 1986, fue quien afirmó que la expresidenta Michelle Bachelet le habría prometido que cerraría el penal de Punta Peuco.

“Yo estuve conversando con la presidenta Bachelet y ella me comunicó que Punta Peuco se va a cerrar en septiembre y que también todas las medidas que yo le pedí, ella las va a hacer llegar como proyecto de ley al Congreso”, afirmó la mujer a El Desconcierto, tras reunirse con Bachelet en el año 2015.

Sin embargo, desde el gobierno de la exmandataria, Campos puso en duda la versión de Quintana

¿Alguien ha escuchado decir a la Presidenta que va a cerrar Punta Peuco? Yo no”, afirmó el entonces ministro de Justicia al ser consultado sobre el tema el 8 de noviembre de 2017.

Sin embargo, una serie de correos electrónicos que fueron desclasificado por En Estrado sacaron a la luz los diálogos sostenidos entre personas no identificadas del Ministerio de Justicia y la jefa de gabinete de Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte, en los que se reveló que efectivamente existió la intención y planificación de cerrar el recinto penitenciario, pese a que nunca fue concretado

Labe recordar que la expresidenta Michelle Bachelet se refirió a la clausura del penal una semana antes del fin a su mandato. En conversación con Canal 13 abordó el compromiso pendiente, asegurando que “quedan cinco días, así que yo no anuncio nada por la prensa. Ahí se verá”.

El mismo día del cambio de mando, cuando asumió Sebastián Piñera, Paula Narváez, la entonces vocera de gobierno, descartó definitivamente el cierre de Punta Peuco.

