Michelle Bachelet sobre la reforma de pensiones: «Piensen en los chilenos, piensen en los adultos mayores»

La expresidenta Michelle Bachelet se refirió ese miércoles a la reforma de pensiones y a la reunión que sostendrán este jueves el Gobierno Nacional con Chile Vamos, tras la renuncia del ahora exministro del Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Entrevistada por Radio ADN, la exmandataria chilena señaló que «espera que haya posibilidad de llegar a acuerdos este jueves. Si no hay un gran acuerdo, se pierde la oportunidad para mejorar las pensiones».

Durante la entrevista, Bachelet recalcó que esta reforma es importante y más con los datos revelados recientemente de la baja tasa de natalidad.

«Tenemos que pensar muy bien porque la natalidad ha bajado, y en cuanto el numero de personas activas se cruza con las personas pasivas, pero va a llegar un momento que serán más las personas pasivas», recalcó.

«Espero que todos los parlamentarios piensen en la gente. Falta información pero tal vez hay que seguir pensando para que sea una sociedad para que nos sintamos comprometidos uno con otros», añadió la exmandataria.

En este sentido, alertó que en los últimos años, se ha «perdido de la sensación de la mira del Estado y se queda en la pelea chiquita», por eso espera que las reuniones se pueda mirar a los chilenos, y no dejarse influenciar por otros sectores.

«Espero que el tema de las pensiones, entendiendo que es un número alto, se pueda mirar eso, más allá de la influencia que tengan sectores económicos y que pueda determinar el comportamiento. Piensen en los chilenos, piensen en los adultos mayores», concluyó.

En su segunda Cuenta Pública, el presidente Gabriel Boric exigió al Congreso celeridad para debatir y aprobar la reforma de pensiones.

Indicó que es necesario que se mejore, este año, las jubilaciones a todos los chilenos.

«Tenemos el deber de mejorar todas las jubilaciones de los chilenos. Hoy, no mañana, no en 10 años más», recalcó el mandatario al tiempo que manifestó que se aprobó a inicios una Ley Corta para ampliar las PGU a más de 60.000 chilenos «pero todo Chile sabe que no es suficiente».

«Tenemos que ponernos de acuerdo y sacar la reforma de pensiones, el gobierno, está disponible para saber cuáles son las mejores herramientas, lo importante es la gente no es nosotros, nuestros compatriotas no tolerarán un nuevo fracaso en esta material», concluyó.

