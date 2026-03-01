Duelo e indignación: Miles de iraníes han salido a las calles ante asesinato del Ayatolá Jamenei por EE.UU. e Israel

«El asesinato de Jamenei no quebrantará a Irán”, advierte un analista: Masivas manifestaciones de dolor y repudio.

Imagen portada: Masiva manifestación en la plaza Enghelab de Teherán de dolientes por martirio del líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyyed Ali Khamenei.

Imagen: manifestación en el pueblo de la ciudad iraní de Joramabad (Foto: Aziz Babanezhad. Difusión HispanTV)

Multitudes de iraníes han protagonizado desde las primeras horas de este domingo reuniones espontáneas en distintas ciudades del país para expresar su dolor y su más enérgico repudio por el asesinato del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

Según informa la cadena HispanTV, los ciudadanos califican el hecho como un «trágico asesinato» perpetrado por Estados Unidos e Israel en un ataque aéreo la mañana del sábado.

La agencia oficial IRNA confirmó desde primera hora que «los dolientes se reunieron en la Plaza Enghelab de Teherán para conmemorar el martirio del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei».

Los asistentes, llenando la icónica plaza de la capital, corean «Muerte a Estados Unidos» y «Muerte a Israel» en una muestra de ira contra los dos regímenes por su agresión.

La indignación se extiende por todo el país, con congregaciones similares en ciudades como Ahvaz, Zahedán, Orumie y Yasuy, donde los ciudadanos también han mostrado su apoyo a las Fuerzas Armadas iraníes.

HispanTV, también reporta: “El pueblo de la ciudad iraní de Joramabad guarda luto tras el martirio del Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei”.

También: «Reunión de dolientes del Líder mártir de la Revolución Islámica en Shiraz Tras el martirio del Líder de la Revolución Islámica, el pueblo de Shiraz, en el sur de Irán, se congregó esta mañana en la Plaza del Imam Husein para expresar su duelo».

⚫️ Reunión de dolientes del Líder mártir de la Revolución Islámica en Shiraz



Asimismo, en otros países con presencia islámica se han desarrollado masivas manifestaciones. El mismo medio reporta: “Desde India claman venganza. Multitudinaria presencia de los dolientes en Kargil, India, para rendir homenaje al Líder de la Revolución Islámica, martirizado en la agresión terrorista sionista-estadounidense a #Iran”

✊🇮🇳Desde India claman venganza



También comparte video con siguiente publicación: “La ciudad iraquí de Nasiriyah en duelo por el martirio del Líder de Irán”.

Profundo error de cálculo: «El asesinato de Jamenei no desmoralizará a los partidarios de la República Islámica”, afirma analista indio.

Estas movilizaciones masivas se producen después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra al menos 20 provincias de Irán, un ataque que, según el análisis del historiador y periodista indio Vijay Prashad en un artículo publicado por People Dispatch y traducido por Investig’Action, forma parte de una guerra que dura décadas contra la República Islámica por negarse a renunciar a su soberanía.

El experto subraya el profundo error de cálculo de los atacantes al afirmar que «el asesinato de Jamenei no desmoralizará a los partidarios de la República Islámica, sino que lo elevará a la categoría de mártir y fortalecerá la determinación de sus partidarios».

Prashad subraya en su análisis que, a pesar de los intentos de Washington y Tel Aviv por presentar el conflicto como una cuestión nuclear, el verdadero objetivo es un cambio de régimen, una guerra «que no se puede ganar sin enormes pérdidas humanas». El historiador recuerda que Irán, con casi 100 millones de habitantes, cuenta con una población que «defenderá su república hasta la muerte», y que la violación sistemática de la Carta de las Naciones Unidas por parte de EE.UU. e Israel no ha hecho sino agravar el conflicto. «Podrían matar a un gran número de personas, pero no pueden quebrantar la voluntad patriótica iraní», sentencia el experto, desmontando la narrativa de que el programa nuclear era el detonante, cuando Irán estaba dispuesto a negociar.