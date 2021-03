Ecuador: Corte niega acción de protección tras derrame de petróleo en la Amazonía

La Corte de la provincia de Orellana, ubicada en el este de Ecuador, negó la apelación interpuesta por comunidades kichwa de la Amazonía y organizaciones de derechos humanos de ese país contra el fallo de un juez que no admitió una acción de protección contra el Estado por un derrame de petróleo.

“Once meses después del derrame del 7 de abril de 2020, que vertió 15.800 barriles de crudo e hidrocarburos en los ríos Coca y Napo (este de Ecuador), la Corte Provincial de Orellana negó la apelación a las comunidades kichwa y organizaciones sociales, eclesiales y de derechos humanos”, dijo la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en un comunicado.

La decisión de la Corte llega 159 días después de haber sido presentada la apelación.

Según el colectivo, la sentencia supone una vía libre para que la empresa privada Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) así como la estatal Petroecuador, responsables del derrame de crudo, continúen afectando la vida y la salud de las comunidades, y sigan contaminando la naturaleza.

Implica, asimismo, la vulneración de los derechos de más de 27.000 personas de la nacionalidad Kichwa que dependen de los ríos para subsistir, sobre todo en medio de la pandemia del covid-19.”Nuestros ríos están contaminados y las empresas y el Estado no cumplieron con sus obligaciones, tenemos niños enfermos, con manchas en la piel para toda la vida; no hay peces, tenemos chacras contaminadas y los jueces dicen que no hay daños; lo que no hay es justicia para los indígenas”, dijo el presidente de la Federación Indígena Kichwa, Carlos Jipa.

Mientras tanto, la abogada María Espinosa, defensora de los afectados, anunció que agotarán todas las vías legales tanto en el derecho interno como en cortes internacionales para que los daños ocasionados por el mayor desastre ambiental registrado durante la última década en Ecuador no queden impunes.

Cortesía de Sputnik

Te podría interesar

Organizaciones sociales exigen cumplimiento de sentencia que ordena apagar mecheros en la Amazonía de Ecuador