Eduardo Frei a los pies de Kast busca un lugar en el nuevo gobierno

El exmandatario profundizó su quiebre con la DC al respaldar las políticas de derecha y ofrecerse como colaborador internacional.

A solo días de que la administración de José Kast iniciara sus funciones, Eduardo Frei Ruiz-Tagle selló su salida simbólica de la centroizquierda al validar el uso de militares y zanjas en el norte. En conversación con Radio Pauta, el exmandatario declaró que el país está «detenido» y que las recetas de izquierda fracasaron en toda la región, poniéndose a disposición del nuevo Ejecutivo para ejercer funciones diplomáticas en Asia.

Este giro hacia la ultraderecha no es un evento aislado, sino la punta de un proceso de años donde Frei ha priorizado su comodidad en el poder por sobre los principios partidarios. Ya en 2018, durante la gestión de Sebastián Piñera, el exmandatario ejerció el rol de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Misión Especial para el Asia-Pacífico, esto mientras guardaba silencio ante el nombramiento de Luis Castillo como Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, quien es acusado de ocultar la autopsia de su propio padre, Eduardo Frei Montalva.

Pero hay más de su vida familiar marcada por la deslealtad, esto debido al robo de su patrimonio a manos de su propio hermano. Francisco Frei Ruiz-Tagle fue condenado a cinco años de presidio por estafar al expresidente en más de 1.500 millones de pesos, utilizando firmas falsas y engaños para vaciar las cuentas de la sociedad familiar Inversiones Saturno durante más de una década.

Durante el periodo de campaña presidencial 2025, la imagen de Frei posando junto a José Kast provocó una herida profunda en la Democracia Cristiana (DC), donde sus compañeros rechazan este nuevo acercamiento al oficialismo. El senador Francisco Huenchumilla fue tajante al señalar que este vínculo con sectores que reivindican la dictadura «lesiona la memoria histórica» del padre del exmandatario, acusándolo de buscar cualquier pretexto para irse definitivamente con los sectores conservadores.

Pese a los intentos de expulsarlo, el exmandatario se aferra a su carnet de militante asegurando que «a esta altura de la vida no voy a cambiar ni a salir del partido». Esta obstinación provoca una parálisis interna en los demócratas cristianos, que no saben cómo lidiar con una figura histórica que celebra la construcción de zanjas fronterizas.

Ante la crisis, algunos sectores de la DC intentan bajar la presión, como el diputado Jorge Díaz, candidato a la presidencia de la colectividad, el cual prometió retirar los requerimientos en el Tribunal Supremo contra el expresidente afirmando que pasar a Frei a dicha instancia «ha generado una tensión innecesaria y ha proyectado una señal política equivocada», sostuvo.

Así, Eduardo Frei Ruiz-Tagle transita entre el foco de su partido y la esperanza de un nuevo nombramiento en el gobierno de Kast. Su trayectoria demuestra que, lejos de la mística de la «Patria Joven» en apoyo a su padre, el expresidente prefiere el refugio de las zanjas y los acuerdos con la derecha.