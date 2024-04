Eduardo Macaya acusa «sesgo» del Ministerio Público y señala que «si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría»

El día de hoy, Eduardo Macaya, imputado de abuso sexual reiterado contra cuatro niñas menores de 14 años. llegó hasta el Juzgado de Garantía de San Fernando para la preparación del juicio oral, en el cual la fiscalía solicitará una pena de 12 años de presidio.

A la salida de esta instancia, el padre del senador y presidente de la UDI, decidió romper el silencio que había mantenido «porque confío que el juicio oral que se inicia demostrará mi completa inocencia», aseguró.

Luego, apuntó sus críticas al ente persecutor asegurando que «hasta la fecha, el Ministerio Público ni siquiera ha solicitado mi declaración, menos la incautación de teléfonos, como es lo usual en este tipo de casos, porque saben que es más rentable hablar de los abusos del padre de un senador de la UDI, que investigar los hechos que motivaron a la denuncia. Este sesgo ha existido desde un principio y se ha mantenido constantemente a lo largo de toda la investigación«.

Finalmente, señaló que «si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría, y por eso me alegro que se inicie este juicio oral para poder demostrar mi total inocencia».