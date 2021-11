El apoyo neonazi en Chile a la candidatura de José A. Kast

Ver también

Aunque el neonazi Alexis López Tapia ha manifestado algunas diferencias con el candidato presidencial de la extrema derecha José A. Kast, en lo concreto, se ha convertido en uno de sus principales defensores y promotores de campaña: “Mientras más lo ataquen, es porque va ganando y es porque probablemente va a terminar por ganar”, indicaba en una de sus transmisiones en octubre de este año.

López ha invitado reiteradamente a dejar de analizar y tomar decisión frente a la posibilidad que “José Antonio salga presidente”. El fundador del grupo nenonazi a fines de los noventa “Patria Nueva Sociedad”, ha indicado que el candidato tendrá una serie de ataques comunicacionales “Porque ya no hay argumento racional con el cual puedan revertir la tendencia (encuestas) que acabo de señalar. Lo que vamos a ver van a ser ataques subjetivos, emocionales, sin fundamento y con campaña del terror, con campaña del miedo”, señaló el 24 de octubre de este 2021.

López es el impulsor del “Movimiento de Resistencia Patriótica”, instancia de articulación y unificación de la extrema derecha en Chile que ha sido el centro de la operación contra la Convención Constitucional, impulsando una campaña del terror, intentando su desgaste y deslegitimación, con deshumanización de convencionales, gatillado por grupos operativos que son hoy adherentes de José A. kast.

López, ha reiterado en diversas ocasiones sobre la existencia de grupos terroristas, intervenciones extranjeras y una serie de campañas del terror para explicar el denominado estallido social en Chile y su llamado a “Salvar Chile” para atacar el proceso constituyente.

¿Quién es Alexis López?

Alexis López Tapia quien actualmente dirige el canal RST – Chile. Adquirió notoriedad en los medios de comunicación debido a que entre 1999 y 2010 lideró el movimiento neonazi “Patria Nueva Sociedad” y fue uno de los organizadores de un denominado “Congreso Naz”»​ a finales de los años 90.

López, caracterizó el denominado “estallido social en Chile” del 2019 como parte de una “Revolución molecular disipada”, postura que popularizó al ser invitado a instancias conservadoras y militares de Colombia, incluso el ex-Presidente colombiano acusado de genocida y de redes paramilitares, Álvaro Uribe, hizo mención de este término para referirse a las protestas de 2021 en dicho país.

Durante un conversatorio en la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia, explicó su teoría de «Revolución molecular disipada»: “llevar a cabo un nuevo modelo de acción revolucionaria horizontal, que normaliza de manera gradual y cotidiana disposiciones y conductas en orden de alterar el estado de normalidad social del sistema dominante, con el objetivo de ser derogado y sustituido”.

López, fue acusado desde julio de 1999 por haber extendido varios cheques sin fondos y en los meses posteriores acumuló 44 protestos y 25 denuncias por morosidades. Según las denuncias en los tribunales, las irregularidades del dirigente neonazi en términos de cheques sin fondos y deudas no cubiertas ascendieron a unos 10.000 dólares, consignó el medio IPS en la época.

La campaña del terror contra el proceso constituyente

Alexis López ha reconocido que es quien hizo la convocatoria en abril del 2020 para iniciar el llamado “Movimiento Resistencia Patriota” “En abril del 2020 se hizo una convocatoria del Movimiento Resistencia Patriota y estamos terminando un año de ese llamado y se sumaron otras personas también, comunicadores, youtuber, generadores de contenidos, algunas figuras también, y a un año de la convocatoria el movimiento tiene unos dos mil inscritos y está formando grupos de trabajo a nivel local y nacional para el desafío que vamos a tener el próximo año en agosto que va a ser este plebiscito de salida de la constituyente respecto a la nueva constitución”.

Agregó en otro punto: “Como nosotros ya sabemos cómo a salir esa nueva Constitución y no necesitamos ser ni pitonisos ni nada por el estilo, las cosas ya están escritas. Usted Póngase a leer, haga el análisis, trabaje, se lo están diciendo en la cara y si no se da cuenta, quienes somos nosotros para decírselo, pero ya lo sabemos”.

Sobre los inicios de articulación, López indicó: “Estamos formando hoy día, los grupos de trabajo del Comando del Rechazo, quiero decir con eso, que queremos adelantarnos a lo que viene, porque no vamos a esperar a nadie, que mañana o pasado o a un mes se diga Uyy viene el plebiscito hagamos algo, no esta vez, NO esta vez. Vamos a armar los comandos del rechazo, los grupos de trabajo, de los comandos del rechazo, a nivel nacional. Necesitamos a todos los patriotas que quieran participar, a todos, aquí nadie sobra, todos son absolutamente importantes, todos (…) Necesitamos gente que tome la solución del problema y hacer su trabajo para la solución del problema, que deje de estar preocupada y comience a estar ocupada”.

Estos grupos que han tenido como parte de sus campañas la “resistencia patriótica” para pasar a una segunda parte “salvar Chile” contra el proceso constituyente, hoy concentrado mayoritariamente en la campaña electoral de José Antonio kast, con un importante trabajo planificado y organizado en redes sociales.

El trabajo planificado en redes sociales, obviamente tiene un propósito. A modo de ejemplo, el director ejecutivo de la Fundación Interpreta, Tomás Lawrence, ha indicado que: “entienden las dinámicas con las cuales pueden marcar la agenda. Hay estudios que señalan que el 40% de los Trending Topic que se generan en un día, al siguiente pasan a ser titulares de los medios. Por lo tanto, si ellos logran posicionar –por ejemplo– destitución de Elisa Loncón y pasa el filtro del 40%, se transforma en noticia y lo hablan en un matinal. Van a estar llegando a millones de personas que no tienen redes sociales, con un mensaje que dice que están pidiendo su destitución”.

El denominado Movimiento de Resistencia Patriótica, ha publicitado sobre sus propósitos: “Chile está en peligro mortal. Marxistas y globalistas quieren robarlo y destruirlo. No lo dicen los políticos traidores y lo ocultan los grandes medios de comunicación. Aquí encontrarás esa información censurada, lo que está prohibido escuchar: la VERDAD”.

Quienes están detrás, son grupos vinculados al pinochetismo, al neoliberalismo, ex uniformados e incluso, hasta grupos defensores de empresas forestales, como parte de sus promotores en redes sociales y que son destacados en la campaña “Salvar Chile”.