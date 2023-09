El bazar del mal: Venden funkos de Pinochet y miembros de la Junta Militar

Funkos, tazones, amigurumis y vinos con las imágenes de lo miembros de la Junta Militar que asumió el poder tras el golpe de Estado de 1973: Augusto Pinochet, José Toribio Merino, Gustavo Leigh, César Mendoza; además, del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. son parte de los productos que comercializa el denominado «Bazar Patriota»,

Este emprendimiento online, que funciona a través de una página de Facebook, ha causado polémica justamente al conmemorarse 50 años de la acción militar que produjo el quiebre de la democracia y la instauración de una dictadura en el país.

Según consignó La Tercera, la cuenta fue creada en 2020 y es manejada por personas que “ven a Pinochet como un héroe” y que aprovechan las redes y las plataformas digitales para “burlarse” de sus opositores.

En los últimos tres años se han encargado de exaltar la figura del dictador; apoyar la campaña del Rechazo en el plebiscito constitucional del año pasado y respaldar la candidatura de José Antonio Kast a la Presidencia de la República.

Varios de los productos son promocionados redes sociales para su venta: “Figura de Augusto Pinochet, pide la tuya por mensaje. ¿Quién dijo yo? y “Funkos de Pinochet, Merino, Leigh, Mendoza, Carabineros y Kast. Información reservas por mensaje. Despacho a todo Chile”, son parte de los anuncios publicados tanto en «X» , anteriormente conocida como Twitter , como en Facebook.

La venta de los artículos con las figuras de los golpistas ha generado el malestar por parte distintos parlamentarios del oficialismo, tales como la diputada Lorena Fries (CS), Tomás Hirsch (PH) y representantes del Partido Socialista (PS).

Al respecto, Fries planteó que es «una falta de respeto, una falta de consideración con lo que hemos vivido hace muchos años, pero también con lo que viven las víctimas y sus familiares cada vez que se hacen este tipo de actos».

A su vez, Hirsch indicó que solicitó a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados oficiar a la ministra de Defensa para saber qué medidas se van a adoptar al respecto.

Vinos que manchan a la municipalidad de La Reina

Uno de los hechos que ha generado mayores críticas es el de la venta de vinos, que hacen apología del Golpe de Estado de 1973, a través del portal Mercado Libre, ya que la comercialización de este rubro estaría a cargo del abogado José Luis León, actual director de la Corporación de Desarrollo del municipio de La Reina.

Desde el PS exigieron «la remoción de León Márquez de su cargo», argumentando que se aleja del estándar ético básico que requiere estar a cargo de la educación de niñas, niños y jóvenes.

«Con la misma energía demandamos una explicación del alcalde José Manuel Palacios», señalaron.

El alcalde Palacios sostuvo que se trata de un «tema del ámbito privado de cada una de las personas. Nosotros hemos visto alcaldes que andan con polera del perro ‘matapacos’ y nadie de izquierda ha dicho nada y les da lo mismo».

Indicó que cuando el Presidente Gabriel Boric era diputado y posó con una polera que hacía alusión a la muerte de Jaime Guzmán, no hubo quejas al respecto.

«Acá quiero poner un tema y que es bien grave y que tiene que ver con un Presidente, que está en ejercicio y que se reía mostrando una polera de un senador asesinado, y ustedes no dijeron nada, no hacen ninguna manifestación al respecto. ¿Que más violento y qué más agresivo que eso?», planteó.

«Si piden la renuncia de alguien, que sea por gestión, si hay algo que tiene que ver con adoctrinamiento en los colegios, si hay algo que está en el ámbito privado y lo traspasa al ámbito laboral… En ese sentido, quiero decir que hay ejemplos más graves», añadió.

El diputado independiente Tomás Hirsch dijo que «frente a la inaceptable venta de vinos para celebrar el golpe militar, incluyendo en forma ilegal etiquetas con los logos de las FFAA, solicité a Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados oficiar a la ministra de Defensa para saber las medidas y acciones que se adoptarán. Esperamos querella».

Por su parte, León se desligó de la polémica indicando que no tiene relación alguna con la comercialización de los productos y que se trata de un mal entendido, porque él solo compró los objetos.

«En el marco de la intimidad de mi vida privada, compré a través de una cadena de WhatsApp que recibí junto a unos amigos una partida de vinos a un establecimiento formal. No tengo nada que ver con la decisión de hacer o no hacer el vino. No tengo ninguna relación con la viña que lo hace, ni con la decisión del contenido o imagen que tiene la etiqueta ni con la decisión de cómo se comercializa el vino o a quiénes se les comercializa, ni con ningún otro aspecto», aseveró

«Alguien que reenvió el mensaje fuera del grupo de amigos sin mi autorización hizo que esto llegara a manos de un periodista. Seguramente hay varias cadenas dando vueltas, pero tomaron la mía e hicieron ver como que el vino fuera obra mía, cuestión que no tiene nada de cierto. No estoy acostumbrado a este tipo de situaciones», acotó,

«La Tienda Facha»

Los productos que comercializa el «Bazar Patriota» son similares a los que ofrece «La Tienda Facha», un emprendimiento perteneciente al politólogo venezolano Francisco Finol que tiene en el Partido Republicano su principal cartera de clientes.

Prominentes figuras de la colectividad de ultraderecha, desde los diputados Luis Sánchez y Johannes Kaiser hasta la prosecretaria del partido Macarena Bravo, han posado con poleras de la tienda que hacen referencia, entre otras cosas, a la dictadura militar.

Creada a mediados de 2022, la tienda tiene como objetivo de combatir ideológicamente a la amenaza de la «izquierda depredadora», como señalan ellos mismos en sus redes sociales. Para Finol, su dueño, lo que venden es más que vestimenta: son armaduras para dar la batalla cultural en contra del comunismo.

Incluso, gran parte de los productos que comercializa «La Tienda Facha» hacen referencia directa al golpe de Estado o a la dictadura militar, como una polera que muestra el rostro de Augusto Pinochet acompañado de la frase «Pinochet Inmortal». Sin embargo, su producto más popular es una polera con el rótulo del ángel de la libertad, imagen popularizada por la moneda de $10 que comenzó a circular durante el régimen de Pinochet.

