El cartel molinero: Denuncian colusión agroindustrial y su impacto económico en Chile

Crisis agroalimentaria

En el centro de los conflictos en el país, se encuentra la situación que afecta a numerosos productores agrícolas en la llamada “crisis del trigo” o “crisis agroalimentaria”, como también a los consumidores, donde emergen denuncias de colusiones, bajo la inacción de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y los llamados de urgencia para reconformar a Cotrisa. Asimismo, sobre la necesidad de optimización de las compras del Estado que tiene diversas aristas, incluyendo las importaciones transgénicas.

Otro punto central, es la vulneración y abandono de las economías familiares campesinas de comunidades, base de la soberanía alimentaria que nuevamente no es prioridad.

Crisis agroalimentaria: Qué gremio pone denuncia ante FNE por colusion de molineras. Reconformar Cotrisa, optimizar compras del Estado. Apoyar a la agricultura familiar campesina y productores locales agroecologicos. Soberania alimentaria!!!! — alejandrosis (@vichoalejandro) March 18, 2024

El senador Francisco Huenchumilla, en medio del conflicto desatado, publicó: “Protestas en el sur por el precio del trigo. Los agricultores tienen razón; hay abusos en el mercado: éste es cruel dijo Patricio Aylwin. Por ello pido al Gobierno corregir los abusos .La represion no es el camino. Nunca es tarde para aprender”.

Protestas en el sur por el precio del trigo.Los agricultores tienen razón; hay abusos en el mercado: éste es cruel dijo Patricio Aylwin.

Por ello pido al Gobierno corregir los abusos .La represion no es el camino.Nunca es tarde para aprender. — Francisco Huenchumilla Jaramillo (@fhuenchumillaj) March 18, 2024

El cartel molinero: Acusan colusión agroindustrial y su impacto económico en Chile

Un artículo de Raigan Nawel publicado en Pauta Los Ríos, titulado originalmente: “Terrorismo económico, el cartel molinero que te quita el pan de la boca”, arroja luz sobre el fenómeno de lo que denomina: “terrorismo económico”, perpetrado por el cartel molinero en Chile.

Columna de Opinión : IMPORTADORA DE GRANOS AGROINDUSTRIAL G9 S.A TERRORISMO ECONÓMICO, EL CARTEL MOLINERO QUE TE QUITA EL PAN DE LA BOCA https://t.co/7nRvNYa1Hq pic.twitter.com/7PzuH0PaVb — Pautalosrios. cl (@barriolasanimas) March 13, 2024

Se desprende que este grupo empresarial, respaldado por una red de delitos financieros impunes, distorsiona mercados, se coluden, elevan precios y evade impuestos, afectando tanto a la población mapuche como a la chilena.

El juicio contra Héctor Llaitul es mencionado como un caso emblemático de montaje judicial en el artículo, que mantiene a presos políticos mapuche sin sentencia definitiva, mientras organizaciones anónimas en redes sociales promueven mensajes anti-mapuche. En contraste, el trigo alcanza precios históricamente bajos, resultado de prácticas empresariales depredadoras, incluyendo la colusión molinera que controla los precios en desmedro de la producción nacional, especialmente en Wallmapu.

De acuerdo al artículo, la concentración de poder en la importadora de granos agroindustrial G9 S.A., evidencia la influencia del cartel molinero en el mercado. Este monopolio repercute en condiciones laborales empobrecidas, agotamiento de recursos y un aumento del costo de vida para los consumidores, destaca Raigan Nawel.

El desglose que se señala en el artículo, muestra la siguiente concentración:

Agrocomercial Cerealim Ltda (6,32%), Heredia Molinos S.A (6,89%), Molinera Aconcagua S.A (5,22%), Molinera del Maipo S.A (6,2%), Molino Balmaceda S.A (15,71%), Molino de Casablanca S.A (3,29%), Molino Koke SACI (14,44%), Molino La Estampa S.A (17, 75%), Molinos Linderos S.A (6,87%), Molino Puente Alto S.A (17,31%), cuya fuente es: https://www.portalchile.org/empresa/importadora-de-granos-g-9-sa-76938910

La existencia de subsidios a la exportación de granos en otros países como Canadá, EE.UU. y la Unión Europea, facilita la práctica de abuso de poder por parte del cartel, que prioriza sus ganancias sobre el bienestar de la población.

El artículo concluye con una advertencia, que mientras los delitos financieros no tengan castigo y no se asuman responsabilidades el empobrecimiento se seguirá extendiendo, el establishment no puede seguir amparando sus malas acciones en insistir con el montaje hacia quienes contemplan en su historial una larga lucha por la vida y protección de las riquezas de la ñuke mapu.

Accede al artículo completo de Raigin Nawel en Pauta Los Ríos en el siguiente enlace:

