El comentado paso de María Becerra por Viña: Su origen mapuche, el mensaje a las víctimas de incendios  y las críticas a MIlei

María Becerra y su paso por el Festival de Viña del Mar

La última noche del Festival de Viña del Mar 2024, estuvo marcada por la espectacular presentación de María Becerra, una de las figuras más destacadas del género urbano en toda Latinoamérica.

La cantante vislumbró a la Quinta Vergara a tal punto, que se adjudicó las dos gaviotas del certamen.

Sin embargo, su paso, no solamente estuvo marcado por su éxito artístico, también por declaraciones que no pasaron inadvertidas.

El mensaje a las víctimas de los incendios

Después de interpretar Ojalá, la octava canción de su presentación en Viña del Mar, la artista interrumpió brevemente su actuación para dedicar un momento a la reflexión.

En la ocasión, leyó los siguientes contenidos de una sentida carta:

“Quiero detenerme un minuto para recordar que, todos los que estamos acá, asumimos el compromiso de ayudar a que Viña se levante, después de la tremenda tragedia que tuvieron que afrontar.

Fui testigo de los cerros quemados que dejaban ver en las marcas del fuego, que hace menos de un mes, ahí, habían casas. Escuché con mucho temor el relato de una madre sacando del fuego a su hijito.

Conversé con gente que lo perdió todo y sin embargo, sigue de pie ayudando como voluntarios, cocinando para sus vecinos.

Me emocioné con el relato de las médicas de la salita que suben el cerro más allá de lo que nostros vimos, recorriendo casa por casa; cubriendo necesidades tan básicas como un cepillo de dientes y atendiendo pacientes que temen dejar lo que quedó de sus casas.

Vi el dolor en sus miradas, y sin embargo, ahí estaban: trabajando por recuperar lo que necesitan para volver a construir sus vidas. Es muy triste ver cómo el fuego arrasó con el trabajo de años.

Proyectos de vida, los recuerdos y sobre todo, con las más de 100 personas que perdieron la vida.

Por eso, hoy, quiero pedir un fuerte aplauso para los y las trabajadoras de la salud, carabineros, carabineras, voluntarios, voluntarias, bomberos.

Y para todo Chile, quiero decirles que mi corazón está con ustedes. Nuestros corazones están con cada persona que hoy se encuentra desafiando al destino”.

María Becerra revela su origen mapuche

En el marco del festival, la artista realizó una entrevista a Los 40, señalando: “Yo tengo familiares chilenos. Tengo ascendencia chilena, no sé dónde era, pero mi bisabuela era chilena (…) sin embargo, fue más allá, haciendo referencia a su origen mapuche.

“Yo tengo ascendencia mapuche porque eran mapuches (mis familiares) y migraron para el sur argentino. Hubo mucha migración de mapuches al sur argentino y, bueno, de ahí son todos mis parientes de Neuquén, de Río Negro, de todo el sur, y todos ellos eran mapuches. Entonces, nada, tengo ahí descendencia y compartimos mucho”, afirmó.

Comentarios sobre Javier Milei:

María Becerra habló sin tapujos sobre el mandatario argentino. Durante la conferencia de prensa en el Festival de Viña del Mar, la artista opinó sobre la situación del país y las funciones de Milei.

“Por el momento no uso mis redes para dar un mensaje tan político directamente, pero la verdad es que apoyo y comparto lo que hace Lali. Yo la banco mucho a ella, la conozco mucho, es una gran persona, me encanta cómo piensa y lo inteligente que es, cómo habla y las cosas que expresa. La verdad que comparto”, lanzó en dicha ocasión María Becerra, apuntando contra Javier Milei.

«Sin embargo, creo que me parece un montón todo lo que está sucediendo. Siento que es un manejo de las redes sociales, de las fake news. Nada, muy confuso y siento que se subestima al pueblo y a la gente un montón, con fake news y con un montón de cosas que se dicen, armándose todo un revuelo político y polémico que no da”, indicó.

Continuó: “Yo siento que tiene que haber más seriedad en el cargo que está ocupando. Lo digo con todo respeto, obviamente es el presidente electo y me dirijo a él con respeto. Pero, me parece que hay un montón de cosas más importantes que hacer, ¿no? Más por la situación que está viviendo el país, antes que estar peleando en las redes sociales o likear 400 tuits en un día”.

Haciendo referencia a la realidad que está atravesando Argentina, a raíz de las medidas que está tomando Javier Milei, María Becerra expresó: «“Argentina no está pasando por un buen momento, lo único que espero es que sean puras promesas, y que realmente se haga algo. Nunca me he casado con ningún político, nunca me he puesto la bandera de nadie. Mi familia es una familia normal, se toman el colectivo para ir a laburar, el tren, tengo familia en todo el conurbano, zona sur, zona oeste, La Plata”.

Sus comentarios tampoco pasaron indiferentes en Argentina, diversos medios replicaron. Acá un reporte de “El Destape Sin Fin”

Mira la presentación completa de María Becerra en el Festival de Viña del Mar:

