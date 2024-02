El derecho de un Estado palestino

Por Stephanie Elías Musalem

Medios internacionales han revelado que Estados Unidos, junto a algunos países árabes, trabaja en un plan de paz posguerra que incluiría el establecimiento de un Estado palestino y la liberación de los rehenes tomados por Hamas.

Se espera que el proyecto se anuncie antes del inicio del Ramadán el 10 de marzo y que incluya un calendario para el establecimiento y reconocimiento de Palestina.

Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha rechazado cualquier reconocimiento internacional para el Estado árabe, argumentando que “ofrecería una enorme recompensa al terrorismo”.

«Israel continuará oponiéndose al reconocimiento unilateral del Estado palestino. Tal reconocimiento, después de la masacre del 7 de octubre, ofrecería una enorme recompensa a un terrorismo sin precedentes e impediría un futuro acuerdo de paz», escribió Netanyahu en su cuenta de X. Además, agregó que un acuerdo de paz debe surgir de «negociaciones directas sin condiciones previas».

Por su parte Orit Strook, ministra de Asentamientos y Misiones Nacionales en Israel señaló: “Toda la tierra nos pertenece. Por esta razón, no habrá un Estado palestino, porque no existe tal cosa como un pueblo palestino”.

La semana pasada por brumadora mayoría el Knesset (parlamento israelí) hizo una votación simbólica donde 99 de sus 120 miembros se opusieron al establecimiento de un Estado palestino.

Otras voces influyentes del gobierno israelí también surgieron apoyando firmemente este mensaje y destacando que los palestinos no merecen “el premio” de tener su propio Estado.

En el mar de declaraciones insólitas expresadas por el gobierno de Netanyahu, su parlamento y figuras importantes de la sociedad israelí, ésta quizás refleja con mayor exactitud las intenciones de Israel: por ningún motivo cumplir con la ley internacional.

El establecimiento de un Estado palestino con fronteras seguras no es un “premio”, no es un “beneficio”, es un derecho mínimo que fue robado a los palestinos desde la formación del Estado de Israel en su territorio en 1948, impulsado por la ONU y en contra de la voluntad de la población autóctona.

Hace 75 años que el pueblo árabe soporta vejaciones, abusos, humillaciones, robos y asesinatos, y el Estado sionista espera que lo acepten sin reclamar. Más aún, se espera que los palestinos estén agradecidos por las migajas que les deja Israel.

Cualquier acto de resistencia, incluso pacífica -como lo fue la “Marcha del Retorno” en Gaza en 2018-, es tratado como actos terroristas y reprimido con violencia militar.

El ataque de Hamas el 7 de octubre, condenable por la matanza y secuestro de civiles, es consecuencia de la política de ocupación israelí, resultado de dejar a los palestinos sin otra alternativa.

La consigna de Netanyahu de que los palestinos no merecen el “premio” de su Estado después del ataque de quienes gobiernan la Franja de Gaza, supone que, si los palestinos se “comportaran bien” a los ojos de Israel, entonces su autodeterminación sí sería posible.

La autodeterminación del pueblo palestino no es decisión de Israel; el Estado palestino no depende de la generosidad o voluntad del ocupante; no es de ellos para dar.

El establecimiento de un Estado palestino libre, soberano, independiente, con fronteras seguras, es la única vía pacífica para resolver el conflicto palestino-israelí, respaldado por el consenso internacional y aceptado incluso por Hamas.

Israel se opone al establecimiento del Estado palestino no por motivos de seguridad, sino para mantener el conflicto, la ocupación y el statu quo, permitiéndole continuar con la colonización del territorio. Desde su formación, Israel se ha negado a cumplir con la ley internacional, comete crímenes de guerra con impunidad y hoy ha llegado al punto de expresarlo públicamente.

La pregunta crucial es: ¿quién va a detenerlos?

Por Stephanie Elías Musalem

Directora de Contenidos del Centro de Información Palestina.