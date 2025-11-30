El día que Jeannette Jara fue destacada  entre las 10 latinoamericanas más influyentes, según  agencia francesa

El día que France 24 destacó a Jeannette Jara entre las 10 latinoamericanas más influyentes

A finales de 2024, el canal internacional France 24 reconoció a diez mujeres cuyo liderazgo marcó un antes y un después en América Latina. Entre las seleccionadas, destacó a la entonces ministra de Trabajo de Chile, Jeannette Jara, por su incansable defensa de los derechos laborales con una clara perspectiva de género. El medio resaltó su gestión en la reducción de la jornada laboral y su lucha por cerrar la abismal brecha previsional que afecta principalmente a las mujeres, posicionándola como una fuerza política clave en la región.

La lista de France 24 estuvo encabezada por Claudia Sheinbaum, quien hizo historia al convertirse en la primera presidenta de México. El reportaje subrayó su compromiso con los derechos de las mujeres y la clase trabajadora desde el Palacio Nacional. Junto a ellas, figuran otras líderes excepcionales como la brasileña Anielle Franco, ministra de Igualdad Racial; la colombiana Susana Muhamad, artífice de la COP16; y Celeste Saulo, primera mujer en dirigir la Organización Meteorológica Mundial.

Ver reporte de France 24 (video)

El perfil de Jeannette Jara, construido a partir de su trayectoria ministerial, la mostraba como una funcionaria con una clara convicción: priorizar los derechos de las trabajadoras en un sistema previsional que, en sus propias palabras, las dejaba en una situación «dramáticamente baja». Esta visión, que resonó en el informe internacional, parece haber sido un preludio de su ascenso político, catapultándola desde el gabinete ministerial hasta la candidatura presidencial que hoy disputa en segunda vuelta.

En aquel tiempo, quien era ministra del Trabajo, con respecto a la reforma de pensiones que se impulsaba, señalaba a France 24: “Tiene un foco puesto en las mujeres porque nuestras pensiones son un tercio de lo que representan las pensiones de un hombre, tenemos una brecha previsional de cerca del 68 al 70%, es decir, una mujer gana 30 pesos y un hombre tiene 100 pesos de pensión. Ambas son bajas, pero las de las mujeres son dramáticamente bajas», sostiene Jara”.

Reforma de pensiones de Jeannette Jara destacada por la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe anual “Pensions at a Glance 2025”, destacó la reforma previsional chilena por mejorar significativamente las pensiones de las mujeres mayores, acortar la brecha de género y aumentar la tasa de reemplazo. El documento, publicado recientemente, señala que los elementos clave de esta modernización del sistema —aprobada en enero de este año— incluyen el aumento de la cotización obligatoria, la creación de componentes redistributivos y el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Como resultado directo de estas medidas, Chile escaló de manera significativa en el ranking de la OCDE, pasando del puesto 34 en 2021 al puesto 19 en 2025. La mejora se atribuye a los cambios que benefician a los jubilados actuales, especialmente a personas de bajos ingresos y mujeres, y al incremento progresivo de la cotización del empleador, que pasará del 1.5% actual al 8.5% en 2034, elevando las pensiones futuras. El informe proyecta que esto acercará el sistema chileno a la media de la organización.

El reporte también contextualiza este avance dentro del rápido envejecimiento poblacional en Chile, donde se estima que la población en edad laboral disminuirá un 23% en las próximas cuatro décadas, frente a un 13% en el promedio de la OCDE. Entre los beneficios específicos que comenzarán a pagarse entre 2025 y 2026, se destaca una compensación en las rentas vitalicias para las mujeres debido a su mayor esperanza de vida, un elemento inexistente anteriormente, lo que permitirá mejorar la tasa de reemplazo neto hasta un 61%.

Además, la reforma introduce mejoras sustanciales en el acceso a la PGU. A partir de septiembre de 2025, las personas de 82 años o más recibirán una PGU de 250.000 pesos (unos 260 dólares). Posteriormente, a los 18 meses de publicada la ley, la edad de acceso bajará a 75 años y finalmente se establecerá en 65 años, ampliando la cobertura para adultos mayores con jubilaciones reducidas.

Jeannette Jara: “Los cambios se logran con hechos, no con discursos”

La entonces Ministra del Trabajo bajo cuya dirección se aprobó esta reforma, Jeannette Jara, actual candidata presidencial, afirmó en sus redes sociales: “Este viernes quiero reafirmar con ustedes algo muy importante: En Chile, los cambios se logran con hechos, no con discursos (…) Y lo digo con propiedad, porque me ha tocado estar donde las cosas realmente pasan”.

Agregó: “Como subsecretaria del gobierno de la presidenta Bachelet, impulsé políticas concretas que mejoraron la vida de millones de personas: Chile Crece Contigo, la PGU, y una reforma de pensiones reconocida por la OCDE. Y como ministra, lo volví a hacer: la jornada laboral de 40 horas, el sueldo mínimo más alto de la historia y una reforma previsional seria”.

También señaló: “Sé cómo hacer que las cosas funcionen. Sé cuándo apurar, cuándo corregir y, sobre todo, cuándo hay que cambiar lo que no sirve. No me mando sola, pero tampoco espero órdenes: decido con responsabilidad, con experiencia y pensando en las familias de Chile”.