VIDEO | «Él es padrino de mi hijo»: Fernando Paulsen hizo pública su amistad con Luis Hermosilla

El periodista Fernando Paulsen se refirió este domingo a su amistad de larga data con el influyente abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra siendo investigado por presunto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero.

Durante el último episodio de Tolerancia Cero, Paulsen se tomó un minuto para realizar un disclaimer y hacer público su conflicto de interés con el caso que derivó en la salida del director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz.

«Durante mucho tiempo, cada vez que me ha tocado hablar de Luis Hermosilla o lo he entrevistado, he hecho lo mismo que voy a hacer ahora, que es lo que periodísticamente se conoce como un disclaimer, que es informar al público que yo tengo una relación familiar con Luis Hermosilla», relató el panelista.

«Él es padrino de mi hijo, por lo tanto, usted tiene todo el derecho a juzgarme en lo que yo voy a decir, de acuerdo a si es que eventualmente puedo tener un conflicto de intereses en mis palabras», agregó.

Tras esto, Paulsen siguió con su minuto de confianza y realizó una reflexión sobre el poder: «Con frecuencia, el poderoso no sabe bien lo que está haciendo si las personas les ofrecen poca resistencia», declaró.