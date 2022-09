El ‘Espíritu de Samarcanda’ será impulsado por ‘potencias responsables’

Por Pepe Escobar

En medio de graves temblores en el mundo de la geopolítica, es muy apropiado que la cumbre de jefes de estado de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) de este año se haya celebrado en Samarcanda, la última encrucijada de la Ruta de la Seda en 2.500 años.

Cuando en el 329 a. C. Alejandro Magno llegó a la entonces ciudad sogdiana de Marakanda, parte del imperio aqueménida, se quedó atónito: “Todo lo que he oído sobre Samarcanda es cierto, excepto que es incluso más hermoso de lo que había imaginado”.

Avance rápido a un artículo de opinión del presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, publicado antes de la cumbre de la OCS, donde enfatiza cómo Samarcanda ahora «puede convertirse en una plataforma capaz de unir y reconciliar estados con varias prioridades de política exterior».

Después de todo, históricamente, el mundo desde el punto de vista del hito de la Ruta de la Seda siempre ha sido “percibido como uno e indivisible, no dividido. Esta es la esencia de un fenómeno único: el ‘espíritu de Samarcanda’”.

Y aquí Mirziyoyev relaciona el “Espíritu de Samarcanda” con el “Espíritu de Shanghai” original de la OCS establecido a principios de 2001, unos meses antes de los acontecimientos del 11 de septiembre, cuando el mundo se vio obligado a entrar en conflicto y guerra sin fin, casi de la noche a la mañana.

Todos estos años, la cultura de la OCS ha ido evolucionando de una manera distintivamente china. Inicialmente, los Cinco de Shanghái se centraron en la lucha contra el terrorismo, meses antes de que la guerra contra el terror de EE.UU. (las cursivas son mías) hiciera metástasis desde Afganistán hasta Irak y más allá.

A lo largo de los años, los «tres no» iniciales (sin alianza, sin confrontación, sin apuntar a ningún tercero) terminaron equipando un vehículo híbrido rápido cuyas ‘cuatro ruedas’ son ‘política, seguridad, economía y humanidades’, completo con una Iniciativa de Desarrollo Global, todo lo cual contrasta marcadamente con las prioridades de un Occidente hegemónico y conflictivo.

Podría decirse que la conclusión más importante de la cumbre de Samarcanda de esta semana es que el presidente chino, Xi Jinping, presentó a China y Rusia, juntas, como «potencias globales responsables» empeñadas en asegurar el surgimiento de la multipolaridad y rechazar el «orden» arbitrario impuesto por los Estados Unidos y su cosmovisión unipolar.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, calificó la conversación bilateral de Xi con el presidente Vladimir Putin como “excelente”. Xi Jinping, antes de su reunión y dirigiéndose directamente a Putin, ya había enfatizado los objetivos comunes de Rusia y China:

“Frente a los cambios colosales de nuestro tiempo a escala global, sin precedentes en la historia, estamos listos con nuestros colegas rusos para dar el ejemplo de una potencia mundial responsable y desempeñar un papel de liderazgo para poner un mundo que cambia tan rápidamente. en la trayectoria del desarrollo sostenible y positivo”.

Más tarde, en el preámbulo de la reunión de jefes de Estado, Xi fue directo al grano: es importante “prevenir los intentos de fuerzas externas de organizar ‘revoluciones de color’ en los países de la OCS”. Bueno, Europa no sabría decirlo, porque se ha revolucionado con el color sin parar desde 1945.

Putin, por su parte, envió un mensaje que resonará en todo el Sur Global: “Se han perfilado transformaciones fundamentales en la política y la economía mundiales, y son irreversibles”. (las cursivas son mías)

IRÁN: ES LA HORA DEL ESPECTÁCULO

Irán fue la estrella invitada del espectáculo de Samarcanda, oficialmente aceptado como el noveno miembro de la OCS. El presidente Ebrahim Raisi, significativamente, enfatizó antes de reunirse con Putin que “Irán no reconoce las sanciones contra Rusia”. Se potenciará su asociación estratégica. En el frente empresarial, una fuerte delegación compuesta por líderes de 80 grandes empresas rusas visitará Teherán la próxima semana.

La creciente interpolación Rusia-China-Irán, los tres principales impulsores de la integración de Eurasia, asusta muchísimo a los sospechosos habituales, que pueden estar comenzando a comprender cómo la OCS representa, a largo plazo, un serio desafío para su juego geoeconómico. Entonces, como ya sabe cada grano de arena en cada desierto de Heartland, la presión geopolítica contra el trío aumentará exponencialmente.

Y luego estaba la trilateral megacrucial de Samarcanda: Rusia-China-Mongolia. No hubo filtraciones oficiales, pero podría decirse que este trío discutió el gasoducto Power of Siberia-2, el interconector que se construirá en Mongolia; y el papel mejorado de Mongolia en un corredor de conectividad crucial de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), ahora que China no está utilizando la ruta transiberiana para exportar a Europa debido a las sanciones.

Putin informó a Xi sobre todos los aspectos de la Operación Militar Especial (SMO, por sus siglas en inglés) de Rusia en Ucrania, y podría decirse que respondió algunas preguntas realmente difíciles, muchas de las cuales circulan sin control en la web china desde hace meses.

Lo que nos lleva a la rueda de prensa de Putin al final de la cumbre, con prácticamente todas las preguntas predeciblemente girando en torno al teatro militar en Ucrania.

La conclusión clave del presidente ruso: “No hay cambios en el plan SMO. Las tareas principales se están implementando”. Sobre las perspectivas de paz, es Ucrania la que “no está lista para hablar con Rusia”. Y en general, “es lamentable que Occidente haya tenido la idea de utilizar a Ucrania para tratar de colapsar a Rusia”.

En la telenovela sobre fertilizantes, Putin comentó: “El suministro de alimentos, el suministro de energía, ellos (Occidente) crearon estos problemas y ahora están tratando de resolverlos a expensas de otra persona”, refiriéndose a las naciones más pobres. “Los países europeos son antiguas potencias coloniales y todavía tienen este paradigma de filosofía colonial. Ha llegado el momento de cambiar su comportamiento, de volverse más civilizados”.

Sobre su reunión con Xi Jinping: “Fue solo una reunión regular, ha pasado bastante tiempo que no hemos tenido una reunión cara a cara”. Hablaron sobre cómo “ampliar el volumen de negocios comercial” y eludir las “guerras comerciales causadas por nuestros supuestos socios”, con “la expansión de los asentamientos en monedas nacionales que no progresan tan rápido como queremos”.

FORTALECIMIENTO DE LA MULTIPOLARIDAD

La relación bilateral de Putin con el primer ministro de la India, Narendra Modi, no podría haber sido más cordial, en un registro de «amistad muy especial», con Modi pidiendo soluciones serias a las crisis alimentaria y de combustible, en realidad dirigiéndose a Occidente. Mientras tanto, el State Bank of India abrirá cuentas especiales en rupias para manejar el comercio relacionado con Rusia.

Este es el primer viaje al extranjero de Xi desde la pandemia de Covid. Podría hacerlo porque está totalmente seguro de que se le otorgará un tercer mandato durante el Congreso del Partido Comunista el próximo mes en Beijing. Xi ahora controla y/o tiene aliados en al menos el 90 por ciento del Politburó.

La otra razón seria fue recargar el atractivo del BRI en estrecha conexión con la OCS. El ambicioso proyecto BRI de China fue lanzado oficialmente por Xi en Astana (ahora Nur-Sultan) hace nueve años. Seguirá siendo el concepto general de la política exterior china durante las próximas décadas.

El énfasis de BRI en el comercio y la conectividad se relaciona con los mecanismos de cooperación multilateral en evolución de la OCS, que congregan a las naciones que se enfocan en el desarrollo económico independientemente del brumoso y hegemónico «orden basado en reglas». Incluso la India bajo Modi está teniendo dudas acerca de depender de los bloques occidentales, donde Nueva Delhi es, en el mejor de los casos, un «socio» neocolonizado.

Entonces, Xi y Putin, en Samarcanda, a todos los efectos prácticos delinearon una hoja de ruta para fortalecer la multipolaridad, como se destaca en la declaración final de Samarcanda firmada por todos los miembros de la OCS.

EL ROMPECABEZAS KAZAJO

Habrá muchos baches en el camino. No es casualidad que Xi comenzara su viaje en Kazajstán, la retaguardia occidental megaestratégica de China, que comparte una frontera muy larga con Xinjiang. La triple frontera en el puerto seco de Khorgos, para camiones, autobuses y trenes, por separado, es algo extraordinario, un nodo BRI absolutamente clave.

La administración del presidente Kassym-Jomart Tokayev en Nur-Sultan (que pronto volverá a llamarse Astana) es bastante engañosa, oscila entre orientaciones políticas orientales y occidentales, y está infiltrada por estadounidenses tanto como durante la era del predecesor Nursultan Nazarbayev, el líder de Kazajistán. primer presidente post-URSS.

A principios de este mes, por ejemplo, Nur-Sultan, en asociación con Ankara y British Petroleum (BP), que virtualmente gobierna Azerbaiyán, acordó aumentar el volumen de petróleo en el oleoducto Baku-Tblisi-Ceyhan (BTC) hasta cuatro millones de toneladas al mes a finales de este año. Chevron y ExxonMobil, muy activos en Kazajstán, son parte del trato.

La agenda declarada de los sospechosos habituales es “finalmente desconectar las economías de los países de Asia Central de la economía rusa”. Como Kazajstán es miembro no solo de la Unión Económica de Eurasia (EAEU) liderada por Rusia, sino también del BRI, es justo suponer que Xi, así como Putin, discutieron algunos problemas bastante serios con Tokayev, le dijeron que comprendiera hacia dónde sopla el viento, y le aconsejó que mantuviera la situación política interna bajo control (ver el golpe abortado en enero, cuando Tokayev fue salvado de facto por la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva [OTSC] liderada por Rusia).

No hay duda de que Asia Central, históricamente conocida como una «caja de gemas» en el centro del Heartland, atravesando las Antiguas Rutas de la Seda y bendecida con una inmensa riqueza natural (combustibles fósiles, metales de tierras raras, tierras agrarias fértiles) será utilizada por el sospechosos habituales como una caja de Pandora, lanzando todo tipo de trucos tóxicos contra la legítima integración euroasiática.

Eso contrasta marcadamente con Asia occidental, donde Irán en la OCS impulsará su papel clave de conectividad de cruce entre Eurasia y África, en conexión con el BRI y el Corredor de Transporte Internacional Norte-Sur (INSTC).

Así que no es de extrañar que los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait, todos en Asia occidental, reconozcan de qué manera sopla el viento. Los tres estados del Golfo Pérsico recibieron el «estatus de socio» oficial de la OCS en Samarcanda, junto con las Maldivas y Myanmar.

UNA COHESIÓN DE OBJETIVOS

Samarcanda también dio un impulso adicional a la integración a lo largo de la Asociación de la Gran Eurasia conceptualizada por Rusia, que incluye la Unión Económica Euroasiática (EAEU), y eso, solo dos semanas después del Foro Económico Oriental (EEF) que cambió el juego y se celebró en Vladivostok, en la estratégica costa rusa del Pacífico.

La prioridad de Moscú en la EAEU es implementar un estado de unión con Bielorrusia (que parece destinado a convertirse en un nuevo miembro de la OCS antes de 2024), junto con una integración más estrecha con el BRI. Serbia, Singapur e Irán también tienen acuerdos comerciales con la UEEA.

Putin propuso la Gran Asociación Euroasiática en 2015, y se está volviendo más nítida a medida que la comisión de la EAEU, dirigida por Sergey Glazyev, diseña activamente un nuevo sistema financiero, basado en el oro y los recursos naturales y que contrarresta el sistema de Bretton Woods. Una vez que el nuevo marco esté listo para ser probado, es probable que el difusor clave sea la OCS.

Entonces, aquí vemos en juego la cohesión total de los objetivos, y los mecanismos de interacción, desplegados por Greater Eurasia Partnership, BRI, EAEU, OCS, BRICS + y el INSTC. Es una lucha titánica unir a todas estas organizaciones y tener en cuenta las prioridades geoeconómicas de cada miembro y socio asociado, pero eso es exactamente lo que está sucediendo, a una velocidad vertiginosa.

En esta fiesta de la conectividad, los imperativos prácticos van desde la lucha contra los cuellos de botella locales hasta la creación de complejos corredores multipartidistas, desde el Cáucaso hasta Asia Central, desde Irán hasta la India, todo discutido en múltiples mesas redondas.

Los éxitos ya son notables: desde Rusia e Irán introduciendo liquidaciones directas en rublos y riales, hasta Rusia y China aumentando su comercio en rublos y yuanes al 20 por ciento, y contando. Es posible que pronto se establezca una Bolsa de Productos Básicos del Este en Vladivostok para facilitar el comercio de futuros y derivados con Asia-Pacífico.

China es el principal acreedor/inversionista indiscutible en infraestructura en Asia Central. Las prioridades de Beijing pueden ser importar gas de Turkmenistán y Uzbekistán y petróleo de Kazajstán, pero la conectividad no se queda atrás.

La construcción de 5.000 millones de dólares de la vía férrea Pakistán-Afganistán-Uzbekistán (Pakafuz), de 600 km de longitud, transportará carga desde Asia Central hasta el Océano Índico en solo tres días en lugar de 30. Ferrocarril construido en China de 4.380 km de largo desde Lanzhou a Tashkent, un proyecto BRI.

Nur-Sultan también está interesado en un ferrocarril Turkmenistán-Irán-Türkiye, que conectaría su puerto de Aktau en el Mar Caspio con el Golfo Pérsico y el Mar Mediterráneo.

Mientras tanto, Türkiye, que sigue siendo un observador de la OCS y constantemente cubre sus apuestas, está tratando de avanzar de manera estratégica, lenta pero segura, en su propia Pax Turcica, desde el desarrollo tecnológico hasta la cooperación en defensa, todo eso bajo una especie de paquete político-económico-de seguridad. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, lo discutió en Samarcanda con Putin, ya que este último anunció más tarde que el 25 por ciento del gas ruso comprado por Ankara se pagará en rublos.

BIENVENIDO AL GRAN JUEGO 2.0

Rusia, incluso más que China, sabe que los sospechosos habituales van a por todas. Solo en 2022, hubo un golpe de Estado fallido en Kazajstán en enero; disturbios en Badakhshan, en Tayikistán, en mayo; problemas en Karakalpakstán en Uzbekistán en junio; los continuos enfrentamientos fronterizos entre Tayikistán y Kirguistán (ambos presidentes, en Samarcanda, al menos acordaron un alto el fuego y retirar tropas de sus fronteras).

Y luego está Afganistán recientemente liberado, con no menos de 11 provincias atravesadas por ISIS–Khorasan y sus asociados tayikos y uzbekos. Miles de aspirantes a yihadistas de Heartland han hecho el viaje a Idlib en Siria y luego de regreso a Afganistán, ‘animados’ por los sospechosos habituales, que utilizarán todos los trucos bajo el sol para hostigar y ‘aislar’ a Rusia de Asia Central.

Por lo tanto, Rusia y China deberían estar listos para participar en una especie de Gran Juego 2.0 inmensamente complejo y rodante con esteroides, con los EE.UU. y la OTAN luchando contra Eurasia unida y Turkiye en el medio.

En una nota más brillante, Samarcanda demostró que al menos existe consenso entre todos los jugadores en diferentes organizaciones institucionales de que: la soberanía tecnológica determinará la soberanía; y que la regionalización, en este caso euroasiática, está destinada a reemplazar la globalización gobernada por Estados Unidos.

Estos jugadores también entienden que la era de [Halford] Mackinder y [Nicholas] Spykman está llegando a su fin, cuando Eurasia fue ‘contenida’ en una forma semidesmontada para que las potencias marítimas occidentales pudieran ejercer una dominación total, en contra de los intereses nacionales de los actores del Sur Global.

Ahora es un juego de pelota completamente diferente. Si bien la Asociación de la Gran Eurasia cuenta con el pleno apoyo de China, ambos favorecen la interconexión de los proyectos BRI y EAEU, mientras que la OCS da forma a un entorno común.

Sí, este es un proyecto de civilización euroasiático para el siglo XXI y más allá. Bajo la égida del ‘Espíritu de Samarcanda’.

Columna publicada originalmente el 16 de septiembre de 2022 en The Cradle.