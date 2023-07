El mundo de los DDHH en picada conta Patricio Fernández Chadwick: Exigen a Boric su remoción

Agrupaciones defensoras de los Derechos Humanos (DD.HH.) le entregaron una carta al Presidente Gabriel Boric para exigir la renuncia del delegado a cargo de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, Patricio Fernández Chadwick , tras sus polémicas declaraciones, en las que relativizó el carácter criminal de las acciones que condujeron a que se instalara en el país la dictadura de Augusto Pinochet.

Durante su participación en el programa “Tras las líneas”, de Radio Universidad de Chile conducido por el sociólogo de esa casa de estudios y premio nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón, que fue difundido el pasado miércoles 28 de junio, Fernández dijo: “la historia (historiografía) podría seguir viendo cuáles fueron las razones para el golpe de estado, eso lo vemos y lo vamos a seguir viendo, lo que uno podría empujar con todo el ímpetu y toda la voluntad es: ok, los historiadores y los politólogos podrán discutir cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos llegar a acordar es que sucesos posteriores son totalmente inaceptables en cualquier pacto civilizatorio; si tu aceptas que para llevar adelante tus ideas es una posibilidad totalmente valida perseguir con las fuerzas del estado, al que piensa distinto, eliminarlo, suprimirlo, la construcción de la convivencia pacífica se vuelve imposible…”

Todo esto fue visto con estupefacción por su contertulio Garretón quien en ese punto lo interrumpió: “Ahí Patricio tu estás diciendo: ‘después del golpe no debería haber pasado lo que pasó’. ¡No! La sociedad debe alcanzar un consenso en que ¡jamás debió ocurrir el golpe!”.

Sin embargo, en declaraciones a Radio Cooperativa, Garretón señlaó que a su juicio, “Patricio Fernández en ningún momento justificó el golpe”.

“Los errores de la UP existieron y no tienen nada que ver con el golpe militar. Usted no puede mirar al futuro si no condena el máximo crimen que se ha cometido en la historia de Chile, y los únicos responsables del crimen son quienes lo cometieron”, dijo el sociólogo.

Ante la controversia, las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos llegaron hasta La Moneda para exigirle al Presidente Gabriel Boric la renuncia del asesor.

Los firmantes de la carta son la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y otras organizaciones de Derechos Humanos, junto a la ANEF (Asociación Nacional de Empleados Fiscales) y la CUT (Central Unitaria de Trabajadores).

En la misiva, que cuenta con la firma de más de 170 agrupaciones, se señaló que Fernández “no condena el Golpe de Estado, restándole valor y desconociendo la relación de causa y efecto entre el Golpe de estado y las violaciones a los derechos humanos, las que solo son explicables por el Golpe militar”.

Además, se recalcó que, dado el cargo que ocupa actualmente, “es una muy mala señal que no condene el Golpe de Estado y relativice ese acto fundacional de la criminalidad más brutal que partió el mismo 11 de septiembre de 1973”.

Asimismo, se planteó que la frase “nunca más” carece de significado si no se realiza una condena a lo sucedido durante los 17 años de dictadura, ya que, según las agrupaciones, “separar los crímenes de lesa humanidad del golpe de estado es relativizar hechos que constituyen un agravio a la democracia, a la vida, la libertad y la dignidad humana”.

Las agrupaciones de Derechos Humanos solicitan que se destituya a Patricio Fernández como coordinador interministerial para la conmemoración de los 50 años del Golpe y que sea designada en su lugar “una persona que muestre un compromiso ineludible con la verdad histórica de estos actos y que sirva como motor en esta conmemoración del golpe civil y militar”.

Declaraciones de Fernández “son una falta de respeto a nuestros muertos»

La presidenta de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera Sánchez, aseveró que los dichos del coordinador interministerial para la conmemoración de los 50 años del golpe, “son una falta de respeto a nuestros muertos y a nuestra gente que por más de 50 años ha resistido lo que significó la dictadura civil-militar”.

“Creemos que (Fernández) no tiene la validez para seguir trabajando en el tema de los 50 años. No podemos tener a un negacionista de la historia, de lo que significó la dictadura civil-militar dentro de La Moneda (…). Nosotros estamos conmemorando los 50 años de lo que significó la tortura, la desaparición, los exiliados políticos. Hay un montón de momentos que vivimos en dictadura que pareciera que a este señor se le olvidaron”, declaró, citada por Diario U de Chile.

Sánchez indicó que la organización también reivindica al gobierno de Salvador Allende, debido a que los familiares a quienes permanentemente conmemora la agrupación “fueron asesinados por militar en los partidos políticos que acompañaron al gobierno de la Unidad Popular”.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira Matus, planteó que el aniversario de los 50 años del Golpe de Estado no debe ser visibilzados solo desde el punto de vista de las víctimas y sus familias, sino que también debe abarcar “el daño que le hicieron a este sociedad hasta la fecha”.

“No tenemos verdad plena y tenemos justicia a medias. Por lo tanto, el nombramiento del señor Patricio Fernández es un retroceso pero también es algo que nos molesta y que nos violenta”, señaló, al tiempo que los señaló de abordar la conmemoración de los 50 años como un evento, cuando en realidad de lo que se habla es de quienes “han gozado de 50 años de impunidad total en lo civil y en lo penal”.

Por tal motivo, Lira hizo un llamado al Presidente Boric de elegir con mayor rigurosidad a las personas designadas para estos cargos y solicitó que quién asuma sea alguien que “hable, sienta y tenga empatía con el tema”.

La semana pasada, a través de Twitter, el periodista se refirió a la polémica gatillada por sus declaraciones, asegurando: “Jamás he justificado el Golpe. Muy, muy por el contrario. Soy un convencido de que cuidar y defender la democracia es una tarea inclaudicable. Necesitamos escucharnos más”.

De igual forma, convocó a la ciudadanía a «escucharnos más».

Las críticas ciudadanas y de referentes de la izquierda a la posición del mandatario se incrementan en la medida en que se acerca el 11 de septiembre en que se cumplirán 50 años del golpe.

