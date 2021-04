El XIV Plan Quinquenal esboza las líneas generales del desarrollo económico y social de China

Tras la culminación de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada y el logro del objetivo del primer centenario, China aprovechó el buen momento para iniciar un nuevo periodo de cinco años, que se dedicará a la implementación del XIV Plan Quinquenal (2021-2025). Esto marca el comienzo de un nuevo período en el que China aspira a construir un gran país socialista moderno en todos los aspectos y lograr la meta del segundo centenario.

El 13 de marzo se dieron a conocer el XIV Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social Nacional y los Objetivos a Largo Plazo para 2035 (en adelante, el XIV Plan Quinquenal y los Objetivos). Compuestos por 19 partes, 65 capítulos y 192 secciones, describen el esquema para el desarrollo de alta calidad de China.

Por primera vez, el plan quinquenal no fijó un objetivo específico de crecimiento del PIB. Dado que el PIB es el principal indicador para evaluar el nivel de desarrollo económico de un país, es el indicador más completo y el que atrae la mayor atención en los planes quinquenales. El XIV Plan Quinquenal mantiene el PIB como indicador principal, al tiempo que cuantifica el indicador de crecimiento por medio del crecimiento anual «que se mantendrá dentro de márgenes razonables y se ajustará según las circunstancias cada año». Esta es la primera vez que el plan quinquenal adopta este tipo de expresión.

China ya ha entrado en una fase de desarrollo de alta calidad, por lo que el crecimiento del PIB ya no será el único criterio. El crecimiento económico no debe buscarse a toda costa, en detrimento de la calidad y eficiencia del crecimiento, la ecología y el medio ambiente. Pero la modernización requiere un crecimiento razonable. Por tanto, el XIV Plan Quinquenal y los Objetivos han respondido eficazmente a las demandas de ambas partes.

El objetivo del crecimiento económico es más bien cualitativo, con una descripción cuantitativa implícita. Esto no significa que China ya no tenga como objetivo el crecimiento del PIB. En la Quinta Sesión Plenaria del XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, China se propuso el objetivo de llevar el PIB per cápita al mismo nivel que el de los países de desarrollo medio para 2035. Esto requiere que China mantenga el crecimiento del PIB dentro de márgenes razonables durante los próximos 15 años.

China seguramente mantendrá un cierto nivel de crecimiento del PIB durante el XIV Plan Quinquenal. No establecer un objetivo de crecimiento cuantitativo específico permite afrontar los retos de forma más proactiva y tranquila, y dar mayor flexibilidad al desarrollo al proporcionar más margen de maniobra ante las incertidumbres. Esto anima a los actores a centrarse en la calidad y eficacia del desarrollo.

Los indicadores de bienestar de la población han alcanzado un máximo histórico entre todos los planes quinquenales, lo que subraya el principio rector del desarrollo centrado en las personas.

Para alcanzar los Objetivos de 2035, el XIV Plan Quinquenal identifica 20 indicadores clave en cinco categorías: desarrollo económico, innovación como fuerza impulsora, bienestar poblacional, ecología y seguridad. Hay siete indicadores de bienestar, o más de un tercio del número total de indicadores, una proporción récord entre todos los planes quinquenal.

Con respecto a la educación, China seguirá mejorando las condiciones escolares en los condados donde la educación sigue estando poco desarrollada, lugares de llegada de flujos de personas y zonas rurales. Se construirán, renovarán o ampliarán más de 4.000 escuelas secundarias y primarias. China construirá o ampliará 20.000 guarderías. La tasa bruta de matriculación en la educación infantil superará el 90%. Se apoyará la educación de pregrado en 100 universidades del centro y occidente del país. La tasa bruta de matriculación para la educación superior se elevará al 60%.

En cuanto a los servicios de salud, durante la implementación del XIV Plan Quinquenal, China planea continuar mejorando el sistema de servicios de salud del cual las instituciones médicas públicas siguen siendo el pilar principal. El número de médicos (asistentes) por cada 1.000 personas se incrementará a 3,2. Se asegurará el pago directo interprovincial de los gastos médicos. China continuará las reformas a favor de la adquisición conjunta de medicamentos y consumibles médicos para aliviar la carga financiera de los pacientes.

En cuanto a la protección social, China ya ha establecido el sistema de protección social más grande del mundo y tiene previsto seguir mejorando el sistema de protección social multinivel en el XIV Plan Quinquenal para garantizar la gestión del nivel de seguro nacional de vejez. La protección social cubrirá a todas las personas elegibles, de modo que «cualquiera que necesite estar cubierto lo estará».

El XIV Plan Quinquenal y los Objetivos anteponen el desarrollo impulsado por la innovación. El XIV Plan Quinquenal introdujo por primera vez «el indicador de la proporción del gasto en investigación básica en el gasto total en investigación y desarrollo», que debe superar el 8%.

“El XIV Plan Quinquenal y los Objetivos introdujeron por primera vez el indicador ‘la proporción del gasto en investigación básica en el gasto total en investigación y desarrollo’, y dedica un capítulo a la explicación de este indicador. Esto demuestra que la investigación básica es muy importante”, dijo Hu Zucai, subdirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. En 2020, la investigación básica representó el 6,16% del gasto total en investigación y desarrollo en China, y aún muestra una gran brecha en comparación con los países desarrollados. “El gasto en investigación básica podría alcanzar los 280.000 millones de yuanes en 2025 (precio constante de 2020). Esta es una tendencia muy pronunciada, lo que subraya la creciente atención que estamos prestando a la investigación básica».

Durante el XIV Plan Quinquenal, China acelerará el fortalecimiento de su fuerza científica centrada en los laboratorios nacionales. La atención se centra en la construcción de laboratorios nacionales en los principales campos innovadores, como la información cuántica, fotones y micro-nanoelectrónica, comunicaciones en red, inteligencia artificial, biomedicina y energía moderna. Es necesario apuntar a áreas de vanguardia, como inteligencia artificial, información cuántica, circuitos integrados, ciencias de la vida, ciencias del cerebro, bioreproducción, aeroespacial, el océano profundo y la Tierra profunda. En este sentido, se ejecutarán una serie de grandes proyectos científicos estratégicos nacionales de vanguardia.

El reemplazo de los viejos motores de desarrollo por los nuevos promoverá el desarrollo de industrias de alta tecnología e industrias estratégicas emergentes. Esta es la fuente importante del crecimiento económico de China.

Por Lu Yanan y Li Xinping

Fotografía: El 23 de marzo de 2021, en la Zona Nacional de Alta Tecnología de Cihu, en la provincia de Anhui, en el este de China, los técnicos examinaron los robots de etiquetado automático recientemente desarrollados por la compañía para botellas de vino Anhui Hiseed Robot Company Limited. (Wang Wensheng / Pueblo en Línea)

Publicado originalmente el 07/04/2021 en El Pueblo en Línea.