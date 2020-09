Elecciones en Bolivia: TSE aprobó la disolución de la candidatura de Jeanine Áñez y la división continúa

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió aceptar la solicitud de disolución de la alianza Juntos, que postulaba a la pesidenta de facto Jeanine Áñez.

Con la determinación las candidaturas a la presidencia, vicepresidencia, senadurías, diputaciones uninominales y plurinominales, y diputaciones por circunscripciones especiales quedan eliminadas.

Sin embargo, el ente electoral precisó que en las papeletas electorales se mantendrá la franja de la organización política, al destacar que el proceso de impresión ya se desarrolló.

La resolución del TSE señala que en el caso de que la alianza Juntos obtenga votos en la franja de candidatos a Presidente, diputados uninominales y de circunscripción especial, estos serán considerados como nulos por los jurados electorales en las hojas de trabajo y en el acta electoral de escrutinio.

El TSE también dispuso que las actas electorales llevarán tres X (XXX) con tramado plomo en las casillas de cómputo de votos obtenidos por Juntos.

Por último, la franja de delegados electorales de esa alianza será suprimida del acta electoral de escrutinio y conteo de votos.

Ante la salida oficial de Jeanine Áñez como candidata, Luis Fernando Camacho quien tomó un papel fundamental en la consolidación del golpe de Estado contra Evo Morales no se rinde y espera ser el postulado único para enfrentar al Movimiento al Socialismo (MAS) en los comicios del 18 de octubre.

Según los sondeos realizados en el país altiplano, Camacho solo cuenta con el 8% de la intención de voto y Carlos Mesa supera el 20%, pero no alcanza al postulado por el MAS Luis Arce.

Analistas citados por Página Siete han señalado que la estrategia de Creemos de apartar al partido Comunidad Ciudadana (CC) y negarse al diálogo podría facilitar el retorno de Morales al poder.

«El MAS y CC son parte de lo mismo. Es evidente que la propuesta de Carlos Mesa respeta enormemente todo el proyecto país que montó el masismo, no ofrece crítica, no ha planteado puntos de vista radicalmente distintos. Estas situaciones hacen que no sea posible en absoluto una alianza”, dijo en conferencia Centa Rek, candidata a primera senadora de Santa Cruz por Creemos.

Con información de Página Siete

