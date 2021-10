Elecciones en Venezuela: UE dice que misión electoral «respeta principios de imparcialidad»

El portavoz de Exteriores de la Unión Europea (UE), Peter Stano, recordó este lunes 11 de octubre que la Misión de Observación Electoral (MOE) que participará en el proceso comicial regional y local del próximo 21 de noviembre en Venezuela —por invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE)— «respeta íntegramente los principios de imparcialidad, objetividad e independencia».

En declaraciones a Europa Press, Stano hizo la aclaratoria en respuesta a la reciente polémica generada entre Caracas y Bruselas, luego que el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Josep Borrell, dijera la semana pasada que sería la MOE la que —según él— «legitimará o deslegitimará» los comicios venezolanos con su informe final. Asimismo, explicó que el objetivo de su delegación es acompañar a la oposición en dicho proceso electoral.

En ese sentido, Stano aseguró que «de ninguna manera» la UE busca interferir en el proceso electoral venezolano, porque «la no interferencia en las elecciones está en el centro de la misión y está incluido en el acuerdo administrativo con el CNE».

Las polémicas declaraciones de Borrell, realizadas el pasado 8 de octubre, cuando las rencillas entre la UE y Venezuela parecían haber quedado atrás tras el nombramiento de nuevas autoridades diplomáticas, provocaron la inmediata reacción del Gobierno venezolano.

Si a su edad no ha aprendido a respetar a una nación digna y soberana, como es Venezuela hace 200 años cuando nuestros padres libertadores expulsaron al imperio x el que Usted refleja plañidera nostalgia, … https://t.co/gxQudnw0b7 October 8, 2021

La Cancillería de ese país emitió un comunicado para rechazar «de manera categórica» las declaraciones de Borrell y advirtió que esas afirmaciones «revelan la pretensión injerencista» de utilizar la MOE «en beneficio de una parcialidad política», en detrimento del acuerdo suscrito entre la UE y el CNE, y «en franca violación al derecho internacional».

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, reclamó a Borrell y le dijo que si no era capaz de «respetar mínimamente y con algo de decencia el acuerdo» que él mismo había firmado con el Poder Electoral, lo mejor era que no participaran. «Injerencias trasnochadas aquí no hacen falta, señor Borrell«, dijo el jefe del Poder Legislativo.

Este lunes se sumó el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, al exigir a Borrell que ofrezca disculpas públicas a los venezolanos por considerar que sus declaraciones son una «grave agresión, que violenta la soberanía e independencia de la República».

También dijo que cualquier acción que vulnere los principios del acuerdo, lo obligará a estar atento para revisarlo, y advirtió que ningún país autorizaría la presencia de una misión internacional cuya autoridad se expresa con «parcialidad política».

Fuente: RT.